Palladino, ‘sono sicuro che la Fiorentina crescerà’

Venezia, Di Francesco: "Mi tengo stretto il punto conquistato"

FIRENZE, 25 AGO – “Le difficoltà ci sono sempre ma oggi voglio fare i complimenti alla squadra perché ho visto una crescita sotto l’aspetto della fase di non possesso. Abbiamo rischiato zero e ho visto uno step di crescita. Nella ripresa ugualmente, tranne qualche palla laterale. E’ ovvio che c’è da migliorare e ci vuole un po’ di tempo e di pazienza”. Così l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino dopo il pareggio per 0-0 contro il Venezia, partita finita tra i fischi dell’Artemio Franchi:. “Ho sentito i tifosi cantare dal primo al novantacinquesimo minuto e su questo li devo ringraziare. Loro sono la nostra famiglia, è ovvio che volevamo regalare loro una vittoria ma assolutamente non c’è pressione – ha sottolineato Palladino -. Serve equilibrio mentale e un ambiente positivo: ci vuole pazienza e sono sicuro che gli step di crescita ci saranno”. Un pareggio arrivato nel giorno della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus e con tutto lo stadio a chiedere alla società di spendere per rendere più competitiva la Fiorentina. Voci di mercato, secondo Raffaele Palladino, che comunque non hanno distratto i suoi giocatori: “Io sono in questo mondo da più di 20 anni: certe voci non ci hanno spostato nulla, anzi si è visto uno step di crescita. Oggi ho visto in fase di possesso quello che vorrei vedere ma lasciamo stare tranquilli ragazzi”. E giovedì in Ungheria, contro il Puskas Akademia, la Fiorentina si gioca il passaggio alla fase a gironi della Conference League dopo il 3-3 di giovedì scorso a Firenze: “Mi aspetto miglioramenti durante la settimana, lavorerò in questi giorni per arrivare pronti alla gara in Ungheria. E’ un dentro o fuori e sappiamo che sarà una battaglia. Dobbiamo avere l’atteggiamento che abbiamo avuto oggi”. “Qui a Firenze vedo il bicchiere mezzo pieno, sappiamo che quest’anno dovremo soffrire. Oggi ho visto in parte una svolta sotto l’aspetto mentale: abbiamo iniziato il campionato con due trasferte difficili ma la squadra alla lunga è cresciuta. Nella ripresa oggi la squadra è cresciuta e ha creato qualche difficoltà alla Fiorentina”. Lo dice l’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco commentando il prezioso pareggio conquistato al Franchi contro la Fiorentina. “Mi tengo stretto il punto perché nel primo tempo potevamo andare sotto – dice ancora – ma siamo stati bravi a reggere e a soffrire. Le parate di Terracciano che hanno negato il gol al Venezia? Devo fargli i complimenti perché oggi è stato bravo: lui è un buon portiere, è uno solido”.

