Palladino: “Stagione positiva, ora dobbiamo alzare l’asticella”

Non era facile arrivare davanti a Milan, Lazio e Bologna

UDINE, 26 MAG – “Abbiamo raggiunto il sesto posto, erano 11 anni che non ce la facevamo, dobbiamo fare i complimenti a tutti, dai magazzinieri allo staff a questi splendidi ragazzi, ai tifosi che ci sostengono. Adesso dobbiamo alzare ulteriormente l’asticella e già da domani, parlando con la società, penseremo a come farlo”. Lo ha detto Raffaele Palladino, in conferenza stampa, dopo la vittoria a Udine che ha spalancato le porte della Conference League alla Fiorentina per il quarto anno consecutivo. “Non è facile arrivare davanti a formazioni come Milan, Lazio e Bologna – ha aggiunto – Con un’ottima base di giocatori, cui faremo qualche aggiunta, possiamo pensare a migliorarci per costruire una Fiorentina ambiziosa. Con Kean ho già parlato e so essere molto persuasivo. La qualificazione in Conference fa scattare il riscatto obbligatorio di Fagioli, un campione che ha sofferto tanto per ciò che gli è accaduto e che ha ripagato la mia fiducia”.

