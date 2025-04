Palladino, ‘vorrei che questa stagione non finisse mai’

agenzia

Fiorentina avanti in coppa. Attesa per incontro Commisso - Kean

FIRENZE, 18 APR – ”Vorrei che questa stagione non finisse mai”. Il pensiero di Raffaele Palladino conferma il clima di soddisfazione che si respira dentro e attorno alla Fiorentina che per la terza stagione consecutiva sarà in semifinale di Conference League. ”Stavolta vogliamo arrivare a realizzare il nostro sogno” il messaggio postato sui social da Robin Gosens. E’ stata una qualificazione più sofferta del previsto quella ottenuta ieri sera contro gli sloveni del Celje, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto grazie al gol del solito Moise Kean, al 23/o centro stagionale con la maglia viola, che si sta confermando sempre più leader e trascinatore. Il presidente Rocco Commisso ha dichiarato ieri sera a Sky che entro lunedì parlerà con l’attaccante finito nel mirino delle big internazionali, affatto spaventate dalla clausola rescissoria da 52 milioni fatta inserire dallo stesso giocatore e dal suo entourage l’estate scorsa alla firma del contratto con il club viola. Sale dunque l’attesa per questo incontro, il patron sarà al seguito della squadra impegnata lunedì alle 15 a Cagliari e cercherà di convincere Kean a restare a Firenze nella stagione che peraltro sarà quella del Mondiale. Intanto Palladino sta già preparando la trasferta di Cagliari perché l’Europa passa anche attraverso il campionato e la Fiorentina è ancora in lotta per un piazzamento: rispetto alla gara di Conference (l’approdo alle semifinali ha fin qui fruttato circa 10 milioni di euro alle casse del club) il tecnico riavrà a disposizione Dodo, Zaniolo e Moreno, squalificati con il Celje, oltre a Ndour e Pablo Marì esclusi dalla lista Uefa. Prevedibile quindi qualche cambio rispetto alla formazione schierata ieri sera, anche se molti titolari sono annunciati ancora in campo. Fra questi David De Gea, uno dei protagonisti della squadra viola, già divenuto beniamino dei tifosi grazie alle sue parate e al suo carisma. Il portiere spagnolo ha parlato ai canali della Lega Calcio: ”Volevo giocare in Serie A e quando ho saputo che la Fiorentina mi voleva l’ho giudicata una buona proposta, è accaduto tutto molto in fretta, è stato un colpo di fulmine reciproco, sono molto felice qui, sono venuto per aiutare la squadra con la mia esperienza ed essere un esempio per i giovani. Palladino? Ha giocato fino a poco tempo fa, è vicino a tutti noi calciatori, lavora tanto, ha idee chiare, è giovane ma bravo. Quanto ha pesato stare fermo un anno da svincolato? Mi sono sempre sentito in fiducia perché sono forte mentalmente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA