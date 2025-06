Palladino,dato tutto, lascio Fiorentina con peso nel cuore

agenzia

Tecnico: 'ringrazio Commisso per il sostegno dimostrato'

ROMA, 01 GIU – “Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto”. Con un post sui social Raffaele Palladiino ufficializza la decisione di lasciare la panchina viola. “Da quando ho firmato il mio contratto non c’è stato un solo, singolo, giorno in cui non ho pensato al bene del club – aggiunge – Ho lavorato duramente, dedicando tutto me stesso, per raggiungere gli obiettivi stagionali e posso solo dire grazie ai miei ragazzi per tutto l’amore, la professionalità e la voglia che mi hanno dedicato. Voglio ringraziare la società e il presidente Commisso per tutto il sostegno dimostrato durante la stagione”. “Insieme abbiamo ottenuto risultati importanti e – conclude Palladino – vissuto notti indimenticabili. Grazie alla gente di Firenze, a tutti i tifosi viola, sempre presenti, sempre stimolanti per il nostro lavoro e così innamorati della Fiorentina. Grazie, Raffaele Palladino”.

