Pallamano A1, l’Ortigia perde a Roma e chiude all’8° posto

Partita

Siciliani bene nel primo e nel quarto tempo, ma nelle altre due frazioni di gioco i padroni di casa hanno fatto la differenza sul piano del gioco e del punteggio

Al termine dei playoff l’Ortigia chiude il campionato di A1 all’ottavo posto, stessa posizione della regular season, con valori sostanzialmente confermati. I siracusani sono stati sconfitti 10-8 nella gara tre della finale per il 7° posto in casa della Roma Vis Nova. Siciliani bene nel primo e nel quarto tempo, ma nelle altre due frazioni di gioco i padroni di casa hanno fatto la differenza sul piano del gioco e del punteggio. “Sicuramente – commenta Stefano Piccardo – c’erano poche motivazioni, poi è arrivata un pò di stanchezza e siamo crollati. Poi, con orgoglio, l’abbiamo quasi ripresa, però non siamo riusciti a completare la rimonta. Il bilancio stagionale Abbiamo pagato gli impegni di coppa e i punti persi ad inizio anno. Credo che non avremmo meritato di finire ottavi nella regular season. E anche nei play-off meritavamo qualcosa in più. Direi che è stato forse l’anno più sfortunato da quando sono a Siracusa. Sono accadute talmente tante cose che, se le dovessimo mettere insieme, una dietro l’altra, potremmo parlarne a lungo; è un anno dal quale bisogna assolutamente trarre degli insegnamenti per il futuro».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA