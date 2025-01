Pallamano: ai Mondiali in Danimarca grande partenza dell’Italia, battuta la Tunisia

Sport

Esordio alla grande degli azzurri, 28 anni dopo l'ultima apparizione in una rassegna iridata. Giovedì si torna in campo contro l'Algeria. A1 donne: una brasiliana per la capolista Erice

Parte col piede giusto l’avventura dell’Italia di pallamano maschile ai Campionati del Mondo. Il sette azzurro, 28 anni dopo l’ultima apparizione in una rassegna iridata all’esordio oggi a Herning in Danimarca ha battuto la Tunisia con il netto punteggio di 32 a 25 alla fine di una prova straordinaria di tutti i giocatori mandati in campo dal c.t. azzurro Riccardo Trillini.

Franco , team leader dell’Italia e il siracusano in azzurro Umberto Bronzo

L’azzurro Leo Prantner ieri tra i migliori e in doppia cifra nelle marcature

Il portierone azzurro Domenico Ebner, decisive le sue parte contro la Tunisia

GIOVEDI’ LA SFIDA CONTRO L’ALGERIA. Una bella prova del sette di Riccardo Trillini e con team leader Franco Chionchio, da giocatore protagonista in Sicilia nei tre scudetti vinti dall’Ortigia Siracusa, che adesso può guardare con fiducia alla sfida di giovedì alle 18 contro l’Algeria, prima di chiudere il girone eliminatorio contro i padroni di casa della Danimarca, campioni del Mondo e oro ai Giochi di Parigi 2024.

Simone Mengon in azione

LA FORMULA. Superano il primo turno le prime tre di ciascun girone, che accedono alla fase successiva portando con loro i punti ottenuti contro le squadre a loro volta qualificate. Le prime tre del Gruppo B, quello dell’Italia, incroceranno nel main round le migliori tre del Gruppo A formato da Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera. Le migliori due del main round accedono ai quarti di finale.

Il vice presidente Norbert Biasizzo e Alexandra do Nascimento (Erice)