Pallamano: ai Mondiali, l’Italia già qualificata al secondo turno stasera gioca contro i campioni in carica della Danimarca

Sport

Dopo aver battuto Tunisia e Algeria il sette del c.t. Riccardo Trillini trova le stelle danesi. A1 donne: la capolista Erice riceve il Teramo. A Silver uomini: a Enna arriva il Romagna, il Mascalucia a Molteno. B maschile: big match Girgenti-Marsala

Oggi ai Mondiali di pallamano maschili è il grande giorno di Italia-Danimarca. Gli azzurri tornati dopo 28 anni a disputare una rassegna iridata, dopo aver battuto Tunisia (32-25) e Algeria (32-23), hanno già ipotecato il passaggio al secondo turno e stasera a Herning (via alle 20,30 diretta su Sky Sport Arena) contro i padroni di casa della Danimarca campioni olimpici in carica e vincitori degli ultimi tre Mondiali, proveranno a chiudere a testa alta il girone.

DANIMARCA STELLARE. Stasera di fronte a oltre 12.000 spettatori, l’Italia del c.t. Riccardo Trillini sfiderà così la Danimarca senza dubbio la squadra più forte del panorama internazionale. Il tecnico Nikolaj Jakobsen non ha che l’imbarazzo della scelta in un roster con enorme profondità, con stelle della pallamano mondiale come il mancino Mathias Gidsel e il portiere Emil Nielsen, i simboli di una squadra che, nonostante l’addio di Mikkel Hansen e Niklas Landin, ha già tutto per restare ai vertici.

Giacomo Savini (n° 8) 5 reti in queste prime due sfide iridate contro Tunisia e Algeria

STORICO PAREGGIO NEL 1995 A SIRACUSA. Quella di stasera sarà la quinta partita tra Italia e Danimarca, la prima ufficiale. I precedenti sono tutte amichevoli comprese tra il 1989 e il 1997. Il bilancio è di tre successi scandinavi e uno storico pareggio nel 1995 al PalaLobello di Siracusa (17-17).

L’azzurro Simone Mengon 5 reti contro l’Algeria e 4 contro la Tunisia, oggi in forse

IN CAMPO IL SIRACUSANO UMBERTO BRONZO. Fuori Marco Mengon per infortunio, Tommaso De Angelis e Gabriele Sontacchi per scelta tecnica, il c.t. RiccardoTrillini si affiderà al blocco che ha battuto Tunisia e Algeria e posto così c’è posto anche per l’ala siracusana Umberto Bronzo impiegato nei minuti finale contro l’Algeria e apparso pienamente recuperato. Il c.t. azzurro spera di poter schierare Mikael Helmersson, rimasto in panchina per infortunio in queste prime due sfide iridate.

La brasiliana Alexandra do Nascimento (Handball Erice)

SERIE A1 DONNE. La capolista Handball Erice riceve oggi (via alle 18 al PalaCardella; arbitri Bocchieri e Scavone) il Teramo che ha solo 6 punti in classifica. Ci sarà l’esordio interno per la nuova allenatrice spagnola Cristina Cabeza Gutiérrez e quello della nuova arrivata, la brasiliana Alexandra do Nascimento, mentre al Ferrara è andata in prestito Gala Irene Rios.

Il presidente del Team Handball Mascalucia Giuseppe Gerratana e il nuovo arrivato Zungri

SERIE A SILVER MASCHILE. Dopo l’ultimo turno che ha visto l’Haenna vincere il secondo derby di stagione contro il Team Mascalucia, il torneo entra nel vivo. Il Team Mascalucia non vuole lasciare nulla al caso e per andarde a caccia della salvezza senza passare per i play out s’è assicurato l’esperto centrale argentino Juan Ignazio Zungri che arriva dall’Albatro Siracusa di Serie A Gold. “Voglio portare la mia esperienza pallamanistica a servizio della Th Mascalucia – le prime parole di Zungri – in un gruppo giovane e volenteroso e farò il possibile per aiutare la società a raggiungere l’obbiettivo”.

L’argentino con passaporto tedesco Matias Maier (Haenna)

Oggi (via alle 15,30; Stilo e Nguyen) il Th Mascalucia di Massimo Randis farà visita al temibile Molteno, mentre l’Haenna di Mario Gulino che già nel derby di Mascalucia ha fatto esordire il nuovo arrivato, il terzino argentino di passaporto tedesco Matias Maier, ospiterà la corazzata (via alle 18; Ciro e Luciano Cardone) Romagna.

SERIE B MASCHILE. La capolista Il Giovinetto Petrosino osserverà il turno di riposo con la possibilità per le inseguitrici di accorciare le distanze. Il Cus Palermo “A” a 3 punti oggi giocherà contro il Cus Palermo “B” (alle 16; Trapani e Danubio) e il Girgenti e Marsala che inseguono a 4 punti si sfideranno oggi (18,30; Romana e Campagna) ad Agrigento. Oggi si gioca anche Avola-Sport Club Scicli (16,30; Giallongo e Manzella) e domenica il turno si completa con il derby siracusano Albatro-Aretusa (alle 16; Bozzanga e Bertino); Scicli Social Club-Pgs Villaurea Pa (alle 17; Bocchietri e Giallongo) e Gagliano Aetna-Messina (alle 17,30; Tilaro e Giarratana).