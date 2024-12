Pallamano: domani in A Gold l’Albatro Siracusa ospita il Chiaravalle, obiettivo i 2 punti per riprendere la corsa al primato

Sport

In Serie A Silver l'Haenna riceve il Bologna e il Th Mascalucia sarà di scena a Cologne. Ferma l'A1 donne, domani va in scena l'A2 donne con la capolista Trapani a Chiaravalle, mentre domenica si gioca il derby Halikada Gattopardo-Mattroina

La battuta d’arresto casalinga contro il Cassano Magnago ha fatto perdere il primato all’Albatro Siracusa che domani (via alle 15,30 al PalaCorso; arbitri Di Domenico e Foransier) ospita il Chiaravalle col chiaro intento di tornare al successo per riprendere la corsa alla vetta che dista solo 2 punti. Al momento infatti siracusani al 4° posto, al comando Conversano e Cassano Magnago appaiati in vetta, a 1 punto il Sassari e a 2 punti gli aretusei di Mateo Garralda.

Mateo Garralda tecnico dell’Albatro Siracusa di Serie A Gold maschile

“Partita da vincere – sottolinea Mateo Garralda – all’andata, a Chiaravalle, fu una partita difficile per oltre 40′ e il nostro avversario sabato scorso è riusciti a vincere sul campo del Pressano. Noi dovremo essere bravi a trovare buone soluzioni contro una difesa abbastanza dinamica, restare pronti nei contropiedi ed evitare assolutamente di perdere palloni in attacco”.

SERIE A SILVER. Provano a risalire la china i due team siciliani dopo i ko negli ultimi turni. Oggi il Th Mascalucia di Massimo Randis sarà di scena a Cologne (via alle 18; Tramontini e Sicher) e l’Haenna di Mario Gulino ospiterà (alle 18,30 al Palasport di Enna Bassa; Schiavone e Castagnino) il Bologna.

Il ds Enzo Arena e il vicepresidente Luigi savoca (Haenna)

“Ci troviamo in una situazione non facile – spiega Luigi Savoca, vicepresidente dell’Haenna –e tra l’altro l’avversario che ci troveremo di fronte è uno dei più forti della A Silver, ma abbiamo il dovere di dover reagire a questo momento negativo. Siamo certi come sempre che con il supporto nei nostri tifosi potremo giocarci la partita“.

Endi Xhetani (Th Mascalucia)

SERIE B. Fermo il campionato, domani si anticipa la sfida dell’ottava di andata con l’Albatro Siracusa di Lorenzo Martelli che alle 12 ospiterà il Girgenti di Lillo Gelo che con 9 punti insegue il terzetto davanti composto da Il Giovinetto Petrosino (13), Marsala (11) e Cus Palermo “A” (10).

Lorenzo Martelli, tecnico dell’Albatro Siracusa di Serie B

Joachim Gelo (Girgenti) già a quota 40 reti in Serie B

SERIE A1 DONNE. In pausa l’Handball Erice del tecnico spagnolo Ignacio Aniz Legarra Iñaki, che alla ripresa avrà di nuovo a disposizione Lucia Dalle Crode, tornata in sede e reduce dagli impegni con la nazionale argentina. Rimane ancora fuori Laeticia Ateba, che sta proseguendo la sua permanenza con la nazionale del Camerun. L’Handball Erice tornerà in campo per la Serie A1 il 14 prossimo andando a fare visita al Bressanone; altra trasferta il 18 prossimo sul parquet del Pontinia e poi dopo la pausa natalizia il 5 gennaio ospiterà il Salerno.

Martina Iacovello (Handball Erice) e in copertina Maira De Marinis portiere del Trapani in A2

La festa del Trapani dopo il successo contro il Conversano

SERIE A2 DONNE. Dopo aver vinto il big match contro il Conversano il Trapani di Laura Avram si gode il primato in classifica e domani (via alle 21; Nardinocchi e Zappacosta) farà visita al Chiaravalle che si trova a soli due punti dalle siciliane. Domani invece si gioca il derby siciliano tra due squadre ancora a zero punti con l’Halikada Gattopardo di Palma di Montechiaro di Onofrio Bona e Rossella Porrello che riceve (alle 16; Giarratana e Giallongo) il Mattroina di Francesco Andolina.

irene Gerratana, Eleonora Di Benedetto Eleonora, Elena Giuffrida (Mattroina)

Nuccio Bona tecnico dell’Halikada Gattopardo insieme a Rossella Porrello

