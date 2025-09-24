Pallamano: esordio in Europa per le ragazze dell’Erice, doppia sfida contro le serbe dello Zrk Zeleznicar

Sport

Venerdì e domenica alle 18,30, davanti al pubblico amico del PalaCardella le ragazze trapanese in campo per il primo turno. A ottobre in European Cup maschile toccherà all'Albatro Siracusa che sabato a Bressanone è chiamata a difendere il primato in Serie A Gold maschile

La pallamano siciliana è pronta tornare sul palcoscenico europeo grazie all’Albatro Siracusa di Serie A Gold maschile e l’Handball Erice di Serie A1 donne.

EUROPEAN CUP: VENERDI’ E DOMENICA IN CAMPO L’ERICE. Le prime a scendere in campo saranno le ragazze dell’Erice dell’allenatrice spagnola Cristina Cabeza Gutierrez, impegnate venerdì e domenica nella doppia sfida di European Cup contro le serbe del Zrk Zeleznicar Indija. La doppia sfida si giocherà al PalaCardella di Erice (entrambe con il via alle18,30) e per Erice, al quarto anno consecutivo nelle competizioni europee, si tratta di una partita tra squadre che hanno concluso la stagione come seconde nei rispettivi campionati nazionali.

Lo staff tecnico dell’Erice (al centro l’allenatrice Cristina Guiterrez) con la Supercoppa Italiana vinta quest’anno

Lo Zeleznicar, squadra della città di Indija nel centro-nord della Serbia, infatti, ha terminato il campionato alle spalle della Stella Rossa di Belgrado e le trapanesi sono state battute in finale dal Salerno e per le serbe si tratta della quarta partecipazione alle competizioni continentali dal 2022 e l’ultima risale allo scorso anno.

Il portiere Maira de Marinis (Handball Erice)

“La doppia sfida contro la Zeleznicar Indija – confessa Maira De Marinis, portiere dell’Erice – è importante e sicuramente molto impegnativa. Abbiamo bisogno dell’apporto di tutto il pubblico e confidiamo in un PalaCardella pieno e rumoroso per spingerci. Sono contentissima del mio percorso, partito dall’Academy e che mi ha portato al debutto in A. Ho vissuto questo momento con emozione e non vedo l’ora di viverne di nuove“.

Il tecnico Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

SFIDA GRECA PER L’ALBATRO. Per l’Albatro Siracusa ci sarà invece un incrocio di stampo italiano nel primo turno della European Cup con il sette di Mateo Garralda, che ritrova l’Europa dopo 15 anni dalla Cup Winners’ Cup del 2010, che affronterà a ottobre l’Olympiacos Pireo guidato dall’ex c.t. azzurro Riccardo Trillini.

L’Olympiacos campione di Grecia per la 5ª volta, rappresenta sicuramente un avversario di tutto rispetto e ci sarà da dare il meglio nella partita di andata in programma a Siracusa l’11 o il 12 ottobre e il ritorno la settimana dopo all’Ilioupoli Indoor Hall della cittadina a 8 km da Atene.

A GOLD: SIRACUSANI A BRESSANONE. Intanto per il sette aretuseo ci sarà da pensare alla trasferta di sabato a Bressanone valida per la quarta giornata di Serie A Gold. I siracusani in vetta con il Conversano dopo i successi contro Bolzano, Cologne e Sassari, provano ad allungare la striscia e rimanere al comando con i pugliesi campioni d’Italia.

Il terzino Filippo Angiolini e il portiere Salah Riahi (Albatro Siracusa) in azzurro

ALBATRO SIRACUSA AZZURRA. E intanto in casa Albatro fanno festa per la convocazione nel gruppo azzurro del terzino Filippo Angiolini e il portiere Salah Riahi in programma a Chieti dal 29 settembre al 3 ottobre, mentre il tecnico Lorenzo Martelli, vice di Garralda, è stato convocato come preparatore dei portieri con la Nazionale Under 18 maschile.

Il tecnico Lorenzo Martelli (Albatro Siracusa) in azzurro

