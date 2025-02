Pallamano: il tecnico siracusano Gianni Attanasio non finisce mai di stupire e continua a vincere anche a Malta

Sport

Una vita dedicata a questa disciplina, prima come giocatore e ora come allenatore e sempre in prestigiosi club italiani e stranieri, dall'Italia, all'Irlanda e adesso è approdato nell'Isola dei Cavalieri con i campioni del Phoenix Handball Club

Una vita per la pallamano, prima in campo come giocatore e adesso in panchina da allenatore. Gianni Attanasio, 58 anni, siracusano, non finisce mai di stupire e continua a maturare straordinarie esperienze in tutto il Mondo. L’ultima esperienza a Malta dove Gianni Attanasio dal luglio del 2024 è diventato il direttore tecnico di uno dei club più prestigiosi dell’Isola dei Cavalieri: il Phoenix Handball Club, il club maltese attualmente campione uscente nei due massimi campionati maltesi maschile e femminile.

Gianni Attanasio (il primo da sinistra) con i campioni del Phoenix di Malta

“Una bella esperienza in un club – spiega Gianni Attanasio – che è anche detentore dalla Coppa e della Supercoppa maltese. A Malta gestisco anche altre tre squadre nel campionato di seconda divisione, l’Hamrun maschile e femminile e lo Zebbug maschile, oltre a seguire tutte le categorie giovanili, Under 5, 8, 10, 13, 15, 17 e 19 anni e occuparmi del beach handball”.

L’allenatore siracusano Gianni Attanasio

“Sono arrivato a Malta – continua Gianni Attanasio – per provare a incrementare, sviluppare e migliorare le attività di questo straordinario Club, creando sinergie con società ed entità di altre realtà pallamanistiche europee. Il nostro obiettivo è la crescita dei settori giovanili per continuare a vincere in futuro ed essere ancora un importate punto di riferimento della pallamano maltese. Attualmente abbiamo in essere un gemellaggio con i portoghesi del Benfica e varie collaborazioni con club siciliani e sono veramente contento di lavorare per questa società dove ho trovato persone competenti e appassionate”.

Gianni Attanasio da giocatore con la maglia numero 7 della gloriosa Ortigia Siracusa

LA SCHEDA. Gianni Attanasio da giocatore ha vestito in Italia la maglia dell’Ortigia Siracusa, vice campione d’Italia; del Rosolini in Serie A1 e Serie A2 e del Mascalucia in Serie A2 e in Irlanda la maglia del Lughnasa campione nazionale irlandese.

Gianni Attanasio in Irlanda

Come allenatore in Italia è stato sulle panchine dell’Albatro Siracusa al maschile e dell’Aretusa in Serie A2 donne; ha poi vinto il campionato e la Coppa d’Irlanda con l’Astra femminile. E sempre come allenatore si è specializzato nel beach handball partecipando a 4 campionati italiani e alle finali Ebt (European Beach Tour), oltre ad aver vinto i titoli regionali maschile e femminile con il Messina di Tommaso D’Arrigo.

Gianni Attanasio con la squadra di beach handball di Messina

Ciliegina sulla torta la Palma di bronzo del Coni al merito tecnico, un premio alla sua straordinaria carriera destinata ancora ad arricchirsi di altri successi.

Al tecnico siracusano Gianni Attanasio è stata assegnata la Palma di bronzo del Coni al merito tecnico

