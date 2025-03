Pallamano: in A Gold l’Albatro Siracusa riceve l’Eppan, in A1 donne sfida al vertice Erice-Pontinia

Sport

I siracusani sono ad un solo punto dalla vetta, le trapanesi ospitano le laziali uniche ad averle battute quest'anno. A Silver: l'Haenna chiede strada al Molteno, Mascalucia a Salerno. Serie B: due big match Girgenti-Cus Palermo e Il Giovinetto-Marsala. Serie A2 donne: Trapani di scena a Mugello

La fase regolare del campionato di Serie Serie A Gold di pallamano maschile è arrivato al rush finale. Mancano sette giornate alla fine della fase regolare e domanil’Albatro Siracusa, il sette di Mateo Garralda, reduce prima della sosta per la Nazionale di vincere sul campo della capolista Conversano, ospiterà l’Eppan (via alle 16,30 al PalaCorso; arbitri Bocchieri e Scavone), obiettivo i due punti per consolidare il 3° posto in classifica e soprattutto a 7 giornate dalla fine della regular season, rimanere in scia del duo di testa Conversano-Cassano distante solo un punto.

Mateo Garralda allenatore dell’Albatro Siracusa

“Se qualcuno pensa che contro Eppan sia una partita semplice, si sbaglia di grosso – spiega Mateo Garralda – basti pensare infatti quello che è successo in Sardegna con il Sassari battuto dal Cingoli che deve essere un monito per tutti. La Serie A Gold è un campionato strano e difficile e ora entriamo nella fase più calda della stagione e se una squadra in lotta per la salvezza vince in casa di una delle favorite alla vittoria dello scudetto, il messaggio è chiaro per tutti. Contro l’Eppan dovremo dare tutto in campo, servirà una difesa attenta e bisognerà dare il massimo nella circolazione della palla in fase di costruzione e conclusione”.

Una formazione del Team Mascalucia

SERIE A SILVER. Ultime tre partite della fase regolare con pochi verdetti da definire dopo la promozione in anticipo del Trieste ritornato prepotentemente in A Gold. In palio gli ultimi punti per accedere ai play off promozione, per guadagnarsi la salvezza diretta e così evitare i play out ai quali è invece già condannato il Team Mascalucia che domani farà visita al Salerno (alle 18; Simone e Monitillo) con la testa già alla seconda fase.

Il ds Enzo Arena e il vicepresidente Luigi Savoca (Haenna)

Prova invece a conquistare la salvezza diretta l’Haenna che dopo aver battuto prima della sosta il Campus Italia domani (17,30; Fasano e Lorusso) riceve i lombardi del Molteno che non vogliano mollare il 2° posto per partire bene nella griglia dei play off. “Ci aspetta un confronto molto difficile – sottolinea Enzo Arena, ds della Orlando Pallamano Haenna – ma nello stesso tempo siamo consapevoli che un eventuale risultato pieno ci darebbe virtualmente la conquista della salvezza. Per questo chiediamo il sostegno del nostro pubblico che può risultare decisivo”.

Il Girgenti di Lillo Gelo a soli due punti dalla capolista Cus Palermo che riceverà domani

SERIE B. Di fronte in due sfide incrociate le prime quattro squadre della graduatoria del torneo cadetto organizzato dalla Figh Sicilia presieduta da Sandro Pagaria. Domani (via alle 18,30; Bertino e Bozzanga) la capolista Cus Palermo “A” di Tornambè sarà ospite del Girgenti di Gelo che si trova a soli due punti dai palermitani. Il Giovinetto Petrosino che insegue ad un solo punto la capolista ospita (via alle 17; Sardisco e Pollaci) il Marsala che invece e a 3 punti dalla vetta.

Il Cus Palermo “A” di Giovanni Tornambè leader della Serie B maschile

Domani si gioca anche Sport Club Scicli-Cus Palermo “B” (alle 15; Manzelle e Manuele) e il programma si completa domenica con Scicli Social Club-Gagliano Aetna (alle 17; Bocchieri e Manuele) e Villaurea-Aretusa (alle 18; Sardisco e Romeo).

SERIE A1 DONNE. Ultime tre giornate della fase regolare con la capolista Erice che ospita le laziali del Pontinia che avevano inflitto l’unico ko (32-30) alle trapanesi. “Quella contro Pontinia – le parole di Cristina Cabeza Gutiérrez allenatrice dell’Handball Erice – è una partita importantissima, determinante per stabilire chi arriverà prima al termine della stagione regolare. Sappiamo che è una gara complicata, perché loro sono l’unica rivale che è riuscita a batterci in questa stagione. Pontinia è una squadra con tantissima esperienza, con giocatrici dotate di gran tiro da fuori, e di ottima prestanza fisica, dovremo quindi essere molto concentrate per tutti i 60′ di gioco“.

Cristina Cabeza Gutiérrez allenatrice dell’Handball Erice

SERIE A2 DONNE. Il Trapani di Laura Avram prova a ritornare in vetta andando a fare visita domenica (alle 11; Niccolò e Ganucci) al Mugello, nella giornata che vedrà la capolista Prato sul difficile parquet del Chiaravalle. Trasferta difficile per il Mattroina ospite domenica del Conversano (alle 11; Gjyli e Potenza).

Podariu (Trapani) in azione

