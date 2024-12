Pallamano: in campo la Serie B maschile e la capolista Il Giovinetto sarà di scena a Scicli

Sport

Oggi si gioca anche Cus Palermo "A"-Albatro, Gagliano Aetna-Aretusa e Avola-Villaurea, domani Girgenti-Messina. Serie A Gold: un brasiliano all'Albatro Siracusa

Ultime battute dell’anno per la pallamano siciliana. Fermi i massimi campionati, riflettori puntati in Serie B maschile dove è in programma l’ultimo turno del 2024. Domani sono in programma quattro partite e si chiude domenica con l’ultima sfida, Scicli Social Club-Cus Palermo “B”, mentre Scicli Social Club-Cus Palermo “A” è stata rinviata al 3 gennaio 2025 e il Marsala osserverà il turno di riposo.

Una formazione della capolista Il Giovinetto Petrosino

Domani la giornata si aprirà alle 14,30 (arbitri Romana e Romeo) con il Cus Palermo “A” che ospiterà l’Albatro Siracusa, mentre alle 16 (Napoli e Bonaccorso), lo Sport Club Scicli riceverà la visita della capolista Il Giovinetto Petrosino.

Una formazione della Pallamano Avola

Domani a Gagliano Castelferrato provano a riscattare le ultime battute d’arresto Gagliano Aetna e Aretusa di fronte alle 17,30 (Bozzanga e Botano), mentre il programma del sabato si chiude alle 16,30 con la Pallamano Avola che riceve (via alle 16,30; Castagnino e Manuele) la visita del Pgs Villaurea Palermo.

Una formazione del Girgenti

Domani l’ultima partita dell’anno del torneo cadetto ad Agrigento con il Girgenti che ospita (alle 17; Cardaci e Tilaro) il Beach Team Messina.

LA CLASSIFICA: Il Giovinetto 15; Marsala e Girgenti 13; Cus Palermo “A” 12; Aretusa 9; Albatro Siracusa 8; Gagliano Aetna e Pgs Villaurea Palermo 6; Cus Palermo “B”, Beach Team Messina, Pallamano Avola e Scicli Social Club 4; Sport Club Scicli 0.

SERIE A GOLD: UN BRASILIANO ALL’ALBATRO. L’Albatro Siracusa ha chiuso al 5° posto il 2024 e nel nuovo anno vuole ripartire di slancio per consolidarsi tra le prime quattro che parteciperanno ai play off scudetto, mentre ha già conquistato un posto per la Final Eight di Coppa Italia in programma a febbraio. Per rimanere ai vertici il sette siracusano ha ingaggiato un nuovo giocatore che potrà venire buono al tecnico iberico Mateo Garralda, con l’arrivo del terzino sinistro brasiliano Joao Henrique Rodriguez De Matos Santos, 25 anni, conosciuto con il soprannome di “Cirilo”. De Matos Santos lo scorso anno è stato eletto miglior difensore e miglior terzino sinistro della Lega nazionale brasiliana e arriva dal Praia Clube.

Il terzino sinistro brasiliano Joao Henrique Rodriguez De Matos Santos, nuovo giocatore dell’Albatro Siracusa di serie A Gold