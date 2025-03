Pallamano: in Serie A Silver Haenna di scena a Bologna, il Th Mascalucia ospita il Cologne

Sport

Ferma la Serie A Gold maschile e l'A1 donne, riflettori puntati sugli altri tornei. Serie B: big match Aretusa-Cus Palermo "A". A2 donne: impegni proibitivi per Mattroina e Halikada Gattopardo

Ultimo turno di sosta in Serie A Gold maschile prima della volata finale della fase regolare che decreterà tutti i verdetti. A sei giornate dalla fine tutto rimane ancora aperto con cinque squadre in appena due punti in corsa per assicurarsi uno dei quattro posti che portano ai play off scudetto e in basso almeno quattro squadre provano ad evitare i play out e due la retrocessione diretta in Serie A Silver.

il pivot Gianpaolo Sciorsci (Albatro Siracusa)

L’Albatro Siracusa capolista insieme al Cassano Magnago, pensa già al futuro e in questa settimana di sosta sono arrivati i rinnovi di contratto del pivot Gianpaolo Sciorsci e del terzino azzurro Filippo Angiolini. La squadra è invece al lavoro per preparare al meglio la trasferta di sabato prossimo sul campo del Pressano.

Il terzino azzurro Filippo Angiolini, classe 1999 (Albatro Siracusa)

La classifica: Cassano Magnago e Albatro Siracusa 31; Conversano 30, Merano e Sassari 29; Bolzano 25; Bressanone 20; Fasano 18; Eppan 15; Chiaravalle 14; Pressano 13; Cingoli 12; Camerano 6; Rubiera 5.

Prossimo turno (5 aprile): Eppan-Cingoli, Sassari-Fasano, Merano-Rubiera, Conversano-Bolzano, Pressano-Albatro Siracusa, Bressanone-Chiaravalle, Camerano-Cassano Magnago. Oggi si recupera Bolzano-Bressanone.

SERIE A SILVER. Due giornate per concludere la regular season con i primi verdetti che hanno decretato da tempo la promozione di Trieste in Serie A Gold, il Molteno già certo dei play off e il Team Mascalucia ai play out, ma tanti sono ancora gli scenari aperti.

L’Haenna di Mario Gulino in piena corsa per la conquista della salvezzadiretta

A 120′ dalla fine della fase regolare c’è infatti l’Haenna di Mario Gulino che insegue i punti per ottenere la permanenza diretta e oggi (via alle 19,30; arbitri Kurti e Lazzari) avrà da superare la difficile trasferta di Bologna con Vincenzo Florio deciso a riprendersi la vetta della classifica dei marcatori dove comanda Gomes con 150 reti contro le 145 dell’agrigentino.

Il bomber agrigentino Vincenzo Florio (Haenna)

“Sappiamo bene che sulla carta il pronostico per noi è chiuso in partenza – commenta Luigi Savoca, vice presidente dell’Haenna – ma in questo momento stiamo attraversando un buon momento o meglio dire stiamo dimostrando che quando siamo concentrati a dovere possiamo giocarci la partita contro chiunque”.

Il portiere Matteo Mirotta (Th Mascalucia)

Il Team Mascalucia di Massimo Randis ospiterà oggi (via alle 19 al PalaWagner; Ciro e Luciano Cardone) il Cologne con la testa già rivolta ai play out.

La classifica: Trieste 35; Molteno 27; Bologna 24; Belluno 23; Cologne 21; Carpi 20; Lanzara Salerno, Romagna e Haenna 17, Verdeazzurro Sassari 15, Campus Italia 14, Team Mascalucia 10.

Il Giovinetto Petrosino capolista del campionato di Serie B

SERIE B. Campo principale domani il PalaCorso di Siracusa con l’Aretusa che ospita (via alle 16; Bertino e Bozzanga) il Cus Palermo “A” che la settimana scorsa ha perso la testa della classifica occupata adesso dal Giovinetto, in campo domani (19; Sardisco e Romeo) a Palermo contro il Villaurea. Il Girgenti di Lillo Gelo che insegue i trapanesi ad un solo punto, ospitano domani (alle 18; Tilaro e Cardaci) il Gagliano Aetna e chiude il programma domenicale Scicli Social Club-Albatro Siracusa (15,30; Manuele e Manuele).

Gabriele Scibetta (Girgenti)

Oggi in programma due partite: Cus Palermo “B”-Avola (15,30; Pizzo e Romana) e Marsala-Sport Club Scicli (18; Pezzer e Nania).

La classifica: Il Giovinetto 31; Cus Palermo “A” e Girgenti 30; Marsala 27; Aretusa 26; Albatro 20; Scicli Social Club 14; Gagliano Aetna e Villaurea 12; Messina e Avola 8; Cus Palermo “B” 5 e Sport Club Scicli 1.

Il Mattroina Th Mascalucia campione regionale Under 16

SERIE A2 DONNE. Ferma la massima serie con la capolista Erice che alla ripresa farà visita al Salerno, riflettori puntati sulla Serie A2. In programma due sfide impegnative per le siciliane con il Mattroina che oggi (via alle 18,30; Botano e Bozzanga) ospita il Chiaravalle che occupa il primo posto insieme al Trapani che riposa, mentre l’Halikada Gattopardo domani (via alle 11; Scavone e Trapani) riceverà la visita del lanciatissimo Conversano. Intanto il Mattroina Th Mascalucia ha fatto festa per il titolo regionale Under 16.

Martina Bonvissuto (Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro)