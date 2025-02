Pallamano: in Serie A Silver impegni proibitivi per Haenna e Mascaucia, in A1 donne la capolista Erice di scena a Padova

Sport

Gli ennesi ricevono il Belluno, gli etnei ospiti del blasonato Trieste. B maschile: oggi il big match Girgenti-Il Giovinetto. Il tedesco Bob Hanning nuovo d.t. dell'Italia maschile

La pallamano italiana guarda al futuro e dopo il ritorno al Mondiale maschile (l’ultima volta 28 anni fa in Giappone) e il 16° posto nella rassegna iridata in Danimarca che ha visto il sette del c.t. Riccardo Trilllini grande protagonista, nell’ambito del progetto tecnico e organizzativo rivolto al quadriennio olimpico 2025-2028, ha ufficializzato la collaborazione con il manager e allenatore tedesco Bob Hanning. Sarà lui il nuovo consulente e direttore tecnico delle squadre Nazionali maschili con l’accordo siglato ieri a Oslo dal presidente federale Stefano Podini. Si conclude così lo straordinario ciclo di Riccardo Trillini.

Bob Hanning nuovo direttore tecnico della Nazionale maschile

SERIE A GOLD. Dopo aver dato spazio alla nazionale impegnata ai Mondiali, la Serie A Gold riprenderà sabato prossimo con l’Albatro Siracusa che ospiterà il Bressanone, ripartendo dal 5° posto in classifica, in piena corsa per la conquista di uno dei quattro posti che portano ai play off scudetto, visto che è a soli 2 punti dalla coppia testa Cassano Magnago-Conversano e a 1 punto dal duo Merano-Sassari.

Una formazione del Team Handball Mascalucia di Serie A Silver

SERIE A SILVER. Si complica il cammino delle due siciliane Haenna e Team Mascalucia, reduci da sconfitte che hanno fatto cadere le due squadre in piena zona play out. Oggi ci sarà da soffrire ancora con l’Haenna di Mario Gulino che ospiterà (via alle 18; arbitri Kurti e Lazzari) il Belluno in piena corsa per i play off promozione, mentre per il Team Mascalucia di Massimo Randis pronostico chiuso visto che farà visita (alle 19; Romana e Albert) all’imbattuta capolista Trieste.

Il portiere Federico Mihail (Haenna) oggi farà il suo esordio contro il Belluno

Nell’Haenna ci sarà il debutto del nuovo portiere, l’argentino con passaporto italiano Federico Mihail, 32 anni, ultime due stagioni a Cingoli in Serie A Gold e Silver. “Abbiamo ritenuto che sarà molto utile anche per la crescita dei nostri portieri avere nel ruolo un elemento di esperienza come Federico – commenta Enzo Arena, d.s dell’Haenna – un rinforzo che si va ad aggiungere al suo connazionale, il terzino Matias Meier“.

Il bomber Vincenzo Florio (Haenna) in azione

Oggi al Palasport di Enna Bassa ci sarà una sfida nella sfida, di fronte i due leader della classifica dei bomber della A Silver guidata da Andrea Argenti del Belluno con 109 reti davanti a Vincenzo Alessandro Florio dell’Haenna con 101 reti.

SERIE B. Ultimo turno del girone di andata che definirà la griglia delle quattro squadre che prenderanno parte il 9 febbraio a Regalbuto alla Final Four di Coppa Sicilia. Già qualificate la capolista Il Giovinetto Petrosino e il Cus Palermo “A”, in corsa per gli ultimi due posti ci sono tre squadre: Girgenti, Aretusa e Marsala.

Il tunisino Mohamed Salah Mrabet e il presidente Onofrio Fiorino (Il Giovinetto Petrosino)

Oggi si comincia con le prime tre sfide con riflettori puntati ad Agrigento per Girgenti-Il Giovinetto (alle 18,30; Pollaci e Chiarello) con la squadra capolista del presidente Onofrio Fiorino che si presenta con il nuovo arrivato, il giovane tunisino Mohamed Salah Mrabet subito a disposizione del tecnico Benigno in questa delicata sfida decisiva per rimanere in vetta, mentre i padroni di casa di Lillo Gelo sono a caccia dei punti per centrare la Final Four e soprattutto i play off promozione.

Una formazione del Girgenti di Serie B

Alla finesta il Cus Palermo “A” che oggi (alle 15; Campagna e Giarratana) ospita il Pgs Villaurea e a seguire (alle 17; Campagna e Pizzo) Cus Palermo “B”-Aretusa.

Domani il programma si completa con l’Aretusa che insegue un posto nella Final Four che riceve (alle 16; Botano e Giallongo) la visita del Messina; alle 17,30 (D’Annibale e Giarratana) Gagliano Aetna-Marsala e chiude alle 18 (Napoli e Bonaccorso) la stracittadina Scicli Social Club- Sport Club Scicli.

