Pallamano: Italia perde 33-25 con Svizzera e saluta i Mondiali

agenzia

Tre vittorie e tre ko per gli azzurri, che sono tra top 16

ROMA, 25 GEN – L’Italia ha concluso il suo cammino ai Mondiali di pallamano dopo la sconfitta subita oggi a Herning (Danimarca) ad opera della Svizzera (33-25, pt 14-9). Gli azzurri chiudono così al quarto posto il Gruppo I del main round e accedono ai piazzamenti fra 13/o e 16/o posto. Il bilancio della nazionale, tornata per la prima volta ai mondiali dopo 28 anni, è comunque positivo, con tre vittorie – contro Tunisia, Algeria e Repubblica Ceca – e tre sconfitte per mano di Danimarca e Germania, campioni e vice campioni olimpici, e oggi della Svizzera. In piena corsa per accedere alla fase finale degli Europei 2026 dopo la vittoria del novembre scorso sulla Serbia, l’Italia attende ora di conoscere il proprio piazzamento definitivo nel torneo iridato, sancito domani una volta che tutti i gironi del main round avranno chiuso i propri calendari. “Abbiamo lavorato tanto in questi anni per essere qui e questa Nazionale è composta da molti atleti giovani, per cui credo che il futuro sarà positivo – il commento a caldo del dt, Riccardo Trillini -. Oggi siamo un po’ tristi per l’esito della partita. Non ci siamo espressi come avevamo dimostrato di saper fare nelle precedenti partite. Non sono contento per oggi, ma lo sono per la Nazionale e per come abbiamo affrontato questi Mondiali”. “Abbiamo vissuto tante emozioni – le parole del centrale Marco Mengon -, bellissime vittorie e anche sconfitte ed è stato un fantastico viaggio, veramente speciale. Sapevamo che livello di gioco avremmo trovato a che dovremo continuare ad esprimerci così se vorremo essere ancora parte di grandi eventi come i Mondiali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA