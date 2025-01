Pallamano: la Serie A Silver riparte col derby di Sicilia Mascalucia-Haenna

Sport

In A1 donne la capolista Erice a Leno con una nuova allenatrice. B maschile: la capolista Il Giovinetto Petrosino ospita l'Avola. L'Italia maschile dal 14 prossimo ai Mondiali in Danimarca con in azzurro il siracusano Umberto Bronzo

Riprendono i campionati di pallamano ad eccezione della Serie A Gold maschile che continua la lunga sosta per permettere alla squadra Nazionale di preparare i Mondiali che scatteranno la settimana prossima. L’Italia tornerà dopo 28 anni in una competizione iridata e l’esordio è previsto per il 14 prossimo contro la Tunisia a Herning in Danimarca e in azzurro ci sarà anche l’ala siracusana Umberto Bronzo che gioca in A Gold col Sassari.

Il siracusano Umberto Bronzo in azione con la maglia azzurra

SERIE A GOLD. Riprenderà l’8 febbraio con l’Albatro Siracusa che ha arricchito il roster con due brasiliani, il terzino sinistro Rodriguez De Matos Santos e il pivot Felice Cesar Coutinho Braga e partirà ospitando il Bressanone dal 5° posto ad un solo punto dalla zona play off scudetto e la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Due brasiliani (nella foto il terzino Rodriguez De Matos Santos) all’Albatro Siracusa di Serie A Gold

SERIE A SILVER. Si riparte sabato con il derby di Sicilia Team Mascalucia-Haenna in programma alle 19 al PalaWagner (arbitri Tramontini e Sicher).

Una formazione del Team Handball Mascalucia

All’andata successo di misura degli ennesi sul 33-31 e sabato punti importanti per le due squadre per risalire dalle ultime posizioni in classifica.

Una formazioe dell’Haenna

SERIE B. La decima di andata vedrà la capolista Il Giovinetto Petrosino ospitare la Pallamano Avola con i due punti che sono a portata di mano del sette trapanese e stesso discorso per le inseguitrici.

Una formazione del Giovinetto Petrosino leader in Serie B

Il Cus Palermo “A” sarà infatti ospite del Beach Team Messina; il Marsala riceve lo Scicli Social Club e il Girgenti andrà a fare visita al Cus Palermo “B”. Completano la decima d’andata Sport Club Scicli-Aretusa e Albatro Siracusa-Gagliano Aetna con la squadra ennese-etnea penalizzata di 3 punti in classifica.

SERIE A1 DONNE. L’Handball Erice riparte da capolista solitaria grazie al successo nel recupero di domenica scorsa contro il Salerno. Sabato le trapanesi con in panchina la nuova allenatrice spagnola Cristina Cabeza Gutierrez dopo la risoluzione consensuale del contratto del suo connazionale Ignacio Aniz Lagarra Inaki, andranno a fare visita in Lombardia (via alle 18; Ricciardi e Stella) alle bresciane del Leno che poi ritroveranno nella Final Eight di Coppa Italia.

La nuova allenatrice spagnola Cristina Cabeza Gutierrez mentre firma il contratto alla presenza del vicepresidente Norbert Biasizzo

”Ho accettato l’offerta dell’Handball Erice – spiega l’allenatrice spagnola dopo aver firmato il contratto alla presenza del vicepresidente Norbert Biasizzo – perché quando sono arrivata in Italia, quattro mesi fa, dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna giovanile femminile, ho sentito parlare tanto, e molto bene, di questo club. So che è stato fondato da poco, che è cresciuto anno dopo anno e ha già ottenuto diversi titoli”,

