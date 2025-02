Pallamano: l’azzurro Umberto Bronzo prima della Final Eight di Coppa Italia ha fatto festa con i talenti dell’Aretusa

Sport

Il campione siracusano punto di forza dell'Italia premiato dal team di Placido Villari. Domani con la sua squadra del Sassari sarà in campo per i quarti contro il Bolzano, sfida preceduta alle 16 da Albatro Siracusa-Merano. Stasera alle 18 tocca invece alle ragazze dell'Erice sfidare il Leno

La Final Eight di Coppa Italia di pallamano ha preso il via oggi a Riccione con le prime partite dei quarti di finali (alle 18 tocca alla capolista Handball Erice contro il Leno) e domani si continua con in campo i siracusani dell’Albatro Siracusa terza forza della Serie A Gold maschile in campo alle 16 contro il Merano e alle 20 in campo Sassari-Bolzano, con i sardi che schierano il siracusano Umberto Bronzo, 24 anni, ala destra, cresciuto all’Albatro Siracusa e figlio d’arte con il papà Corrado pivot dell’Ortigia degli scudetti.

Il siracusano Umberto Bronzo in azzurro

Umberto Bronzo dopo le belle prove in azzurro ai Mondiali, è pronto a dare il meglio anche in questa competizione e prima di tuffarsi in questa Final Eight, ha regalato momenti di gioia ai talenti siracusani della Pallamano Aretusa che ha voluto celebrare il suo straordinario talento con la consegna di una targa. Dopo la premiazione c’è stato un momento di incontro con i giovani atleti presenti e via alla firma di autografi e selfie con il campione azzurro.

Umberto Bronzo durante l’incontro con i giovani ha ribadito l’importanza dei sacrifici, della determinazione e del talento nel raggiungere traguardi significativi, come aveva già fatto la scorsa estate, quando a Misano Adriatico aveva incontrato i giovani talenti dell’Aretusa del tecnico spagnolo Sergio Vilageliu, per l’occasione laureatisi vice-campione d’Italia Under 15.

“L’omaggio della Pallamano Aretusa – ha sottolineato il presidente Placido Villari – rappresenta non solo un riconoscimento per i risultati ottenuti da Umberto Bronzo, ma anche un messaggio di speranza e motivazione per tutti i giovani che aspirano a raggiungere importanti traguardi nello sport”.

Umberto Bronzo in azione con la maglia del Sassari

