Pallamano: l’Europe Cup sorride alle trapanesi dell’Erice, gara-1 sul velluto contro le serbe dello Zkr Zeleznicar Indija

Tutto facile per le ragazze di Cristina Guiterrez che domani alle 18,30, sempre al PalaCardella, giocheranno gara-2. Stasera alle 19,30 per la A Gold maschile, la capolista Albatro Siracusa farà visita al Bressanone. L'11 ottobre via alla Serie B maschile con 12 squadre

Parte bene l’avventura in Europa per le ragazze dell’Handball Erice. Ieri al PalaCardella il sette allenato dalla spagnola Cristina Cabeza Gutierrez ha vinto l’andata del secondo turno dell’Europe Cup di pallamano femminile superando 46-25 le serbe dello Zkr Zeleznicar Indija.

L’Handball Erice subito protagonista in Europe Cup

Una gara cominciata bene per le siciliane già al riposo sul rassicurante punteggio di 21-14 con tutte le giocatrici mandate in campo, escluse i due portieri Trayan e Iacovello, che alla fine sono andate a segno: Fanton 1, Bernabei 2, Severin 4, Losio 2, Martinez Bizzotto 2, Zizzo 9, Manojlovic 5, Gandulfo 2, Do Nascimento 7, Iacovello, Dalle Crode 6, Sablic 1, Pessoa 1, Cabral Barbosa 3 e una rete della nuova arrivata, la pivot francese Assana Dagui.

L’ala sinistra Alessia Zizzo (Handball Erice) in azione contro le serbe, “top scorer” con reti (Foto Joe Pappalardo)

DOMANI GARA-2 AL PALACARDELLA. Domani alle 18,30 sempre al PalaCardella gara-2 che non dovrebbe nascondere grosse insidie per il lanciatissimo sette trapanese.

Il centrale Alexandrina Cabral Barbosa (Handball Erice)

“È stata una partita molto veloce – le parole dell’allenatrice dell’Erice Cristina Cabeza Gutierrez – sono soddisfatta della prestazione della squadra: stiamo crescendo poco a poco e stiamo raggiungendo il nostro miglior standard di rendimento. Ho distribuito il minutaggio, e questo per me è importante. Adesso ci aspetta gara-2 e naturalmente affronteremo i 60′ con grande rispetto per l’avversario, cercando di offrire un’altra prestazione positiva”.

La pivot francese Dagui Assana nuova arrivata in casa Handball Erice

A GOLD: OGGI ALBATRO SIRACUSA A BRESSANONE. Stasera è invece in programma la quarta giornata della Serie A Gold maschile, in testa guidano le due squadre ancora imbattute, i campioni in carica del Conversano che alle 19 ricevono il Pressano e l’Albatro Siracusa che alle 19,30 sarà di scena a Bressanone.

La grinta del tecnico iberico Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

“Contro Bressanone non sarà una partita facile – sottolinea Mateo Garralda, tecnico spagnolo dell’Albatro Siracusa – il Bressanone pur perdendo, ha fatto un’ottima partita contro Conversano e ha vinto contro il Chiaravalle mostrando un buon attacco e buone soluzioni in difesa e non credo che il ko contro Pressano possa incidere troppo perchè hanno giocatori di grande esperienza”.

SERIE B MASCHILE: VIA L’11 OTTOBRE CON 12 SQUADRE. Saranno 12 le squadre che quest’anno parteciperanno al campionato di Serie B maschile. Il via l’11 ottobre con la prima giornata e tante novità come quella del ritorno nella pallamano senior del Regalbuto un passato nei campionati nazionali e l‘esordio assoluto della New Handball Mascalucia.

Sandro Pagaria presidente Figh Sicilia

“Sarà Salute e Benessere – spiega Sandro Pagaria, presidente della Figh Sicilia – il nuovo main sponsor del campionato cadetto maschile, che ha sposato il progetto Figh Sicilia per la promozione e la crescita della pallamana siciliana”.