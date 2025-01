Pallamano: l’Handball Erice batte Salerno e vola da sola in vetta alla classifica dell’A1 donne

Sport

Contro le campane, senza l'allenatore Legarra Inaki, ottima prova della nuova arrivata, la spagnola Cabral. Serie B: lo Scicli Social Club vince il recupero contro il Cus Palerno "B"

Il 2025 è cominciato nel migliore dei modi per l’Handball Erice. Il sette del presidente Michele Ingardia ha vinto il recupero della Serie A1 di pallamano femminile battendo nettamente Salerno col punteggio di 30 a 18 e portandosi in vetta in solitario proprio davanti alle campane, al Pontinia e al Cassano Magnago.

Contro Salerno non c’è stata partita con Erice già avanti al riposo sul 16-7 con il nuovo acquisto, la spagnola Alexandrina Barbosa Cabral che ha avuto un impatto straordinario inserendosi magnificamente al fianco delle nuove compagne tutte autrice di una prestazione super.

In panchina al posto dello spagnolo Ignacio Aniz Legarra Iñaki, che potrebbe aver concluso la sua avventura a Erice, ha diretto la squadra l’allenpare in seconda Bruno Tronelli Cosentino e adesso sarà interessante scoprire chi andrà in panchina sabato sul campo delle bresciane del Leno per la prima di ritorno.

“Sono molto contenta di questo primo impatto con la pallamano italiana – Alexandrina Barbosa Cabral – è stata una partita che la nostra squadra ha giocato bene, e le mie sensazioni in campo sono state molto positive. Adesso, sappiamo di dover migliorare, sia in attacco che in difesa, ma questa nuova avventura mi eccita molto. Intanto, partiamo da questa ottima prestazione e guardiamo avanti con ottimismo”.

La spagnola Alexandrina Barbosa Cabral in azione contro Salerno

LE PROTAGONISTE. Ecco il sette dell’Handball Erice sceso in campo nella vittoriosa sfida contro Salerno: Masson, Priolo 1, Bernabei 2, Eghianruwa 2, Coppola 1, Tarbuch 4, Losio, Cozzi, Benincasa, Iacovello, Dalle Crode 1, Di Prisco 1, Pessoa 7, Ateba 9, Pinto Pereira, Cabral Barbosa 2.

L’etnea Chiara Priolo (Handball Erice)

LA CLASSIFICA. Ecco la classifica della Serie A1 donne alla fine del girone di andata: Handball Erice 20 punti; Salerno, Hc Pontinia e Cassano Magnago 18; Bressanone 14; Casalgrande Padana 12; Ferrara 11; Leno e Teramo 6; Padova e Mezzocorona 4; Sassari 1.

SERIE B MASCHILE. Si è giocato il recupero della nona giornata con lo Scicli Social Club con in panchina Luca Ammatuna che ha preso il posto di Giovanni Marino che ha battuto 42-27 il Cus Palermo portandosi all’8° posto in classifica dove comanda l’imbattuto Giovinetto Petrosino. “Top score” della sfida Manuel Carbone dello Scicli con 10 reti che sale così a quota 55 nella classifica dei marcatori comandata da Istvan Kovacsevics con 79 reti.

Luca Ammatuna nuovo tecnico dello Scicli Social Club