Pallamano: l’Handball Erice regina della Coppa Italia, batte il Salerno e conquista un magico tris

Sport

Straordinaria impresa della squadra trapanese del presidente Michle Ingardia e del vice Norbert Biasizzo: terzo trionfo consecutivo e adesso sotto con la corsa al primo tricolore

L’Handball Erice regina della Coppa Italia di pallamano femminile. Oggi a Riccione la squadra trapanese ha battuto in finale Salerno vincendo per la terza volta l’ambito trofeo, dopo che nel 2024 aveva vinto anche la Supercoppa.

Festa finale per l’Handball Erice dopo la conquista della terza Coppa Italia consecutiva

Oggi contro il Salerno è stata una partita dura ed equilibrata fino alla fine con le ericine attuali leader della Serie A1 che solo nel finale sono riusciti ad allungare grazie alle parate della Pereira e la rete decisiva della Losio e sono riuscite a mettere sotto le campane sul 25-23 per la gioia dell’allenatrice spagnola Cristina Cabeza Gutierrez, del presidente Michele Ingardia e del vice presidente Norbert Biasizzo. Sono arrivati anche i complimenti di tutto il movimento della pallamano siciliana, in testa il presidente Figh Sandro Pagaria.

Il vicepresidente Nobert Biasizzo, Vittoria Abbenante e il presidente Michele Ingardia

Giulia Losio (Handball Erice) in azione

Poi in campo è scoppiata la festa con tecnici, dirigenti e giocatrici abbracciati dai tifosi arrivati alla Sicilia. E dopo questa magica serata che ha regalato questo straordinario tris di successi in Coppa Italia, la squadra tornerà in Sicilia per inseguire la ciliegina sulla torta: la conquista del primo scudetto.

Il portiere Pinto Pereira (Handball Erice) in azione

