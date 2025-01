Pallamano: l’Handball Erice riprende la corsa-scudetto ospitando domenica il Salerno

Sport

Nel recupero dell'A1 donne contro le campane in palio punti importanti per rimanere in vetta da sole. Il presidente Michele Ingardia: "Dopo Coppa Italia e Supercoppa puntiamo alla conquista del triangolino tricolore. Serie B: lo Scicli Social Club esonera il tecnico Giovanni Marino

Il 2025 riparte per l’Handball Erice con il recupero dell’ultima di andata della Serie A1 di pallamano femminile con la possibilità per il sette trapanese di cancellare prontamente la prima sconfitta in campionato subita a Pontinia e portarsi in vetta in solitario.

Nel recupero casalingo in programma domenica alle 18 al PalaCardella, la squadra del presidente Michele Ingardia ospiterà infatti il Salerno con il quale condivide al momento il primato insieme a Pontinia e Cassano Magnago.

Un time dell’Handball Erice del tecnico Ignacio Aniz Legarra Inaki

Una vittoria permetterebbe alle ragazze trapanesi allenate dal tecnico spagnolo Ignacio Aniz Legarra Inaki di chiudere in vetta in solitario il girone di andata e guardare con fiducia al proseguo del torneo con la prima giornata del girone di ritorno che prevede l’11 prossimo una trasferta agevole sul campo del Leno.

Michele Ingardia presidente dell’Handball Erice

“Credo che il 2024 possa andare in archivio come un anno molto positivo – sottolinea Michele Ingardia, presidente dell’Handball Erice – in cui, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, si sono concretizzati due passaggi importanti per il nostro club: la realizzazione della Foresteria e l’inizio dei lavori per il PalaArpie. Nel 2025, sappiamo tutti che l’obiettivo principale sarà quello dello scudetto. A giugno, ci attende la grande manifestazione “Ebt Finals Trapani 2025”, finali del campionato Europeo di beach handball, che stiamo organizzando su assegnazione della federazione europea. Un evento di altissimo livello internazionale, che porterà a Trapani tanto sport, tanta buona pallamano, ma soprattutto costituirà una grande occasione di promozione del nostro territorio e dei nostri prodotti. Il tutto sarà contornato da tanti altri eventi, nel pieno stile delle organizzazioni targate He. Vogliamo consolidarci e continuare a mantenere le promesse fatte”.

Il capitano Lorena Benincasa e il vicepresidente Norbert Biasizzo (Handball Erice)

LA CLASSIFICA. Ecco la classifica della Serie A1 donne alla fine del girone di andata e prima del recupero di domenica Erice-Salerno: Handball Erice, Salerno, Hc Pontinia e Cassano Magnago 18 punti; Bressanone 14; Casalgrande Padana 12; Ferrara 11; Leno e Teramo 6; Padova e Mezzocorona 4; Sassari 1.

SERIE B MASCHILE: ESONERATO MARINO. Il campionato cadetto riprenderà l’11 prossimo e sulla panchina dello Scicli Social Club non ci sarà più il tecnico Giovanni Marino. Una decisione presa all’ultimo dell’anno dal presidente Carmelo Ficili e resa pubblica con un comunicato senza prima dare comunicazione allo stesso interessato che si è detto consapevole del difficile momento della sua squadra capace di vincere due sole partite e che aveva previsto un incontro con la dirigenza.

Giovanni Marino ex allenatore dello Scicli Social Club

“Stiamo attraversando un brutto momento – sottolinea il presidente Carmelo Ficili – con incomprensibili alti e bassi. Facendo alcune valutazioni e confrontandoci con i giocatori abbiamo dovuto dare una sterzata per innescare nuovi stimoli tra loro. Comunque, il gruppo è chiamato a farsi un esame di coscienza, ora bisogna solo pedalare Mi è doveroso ringraziare l’operato di Giovanni Marino, per quello che ha fatto, prima come giocatore nella prima stagione, poi, come allenatore, ma nello sport è notorio che i sentimentalismi devono essere messi da parte se si vogliono conseguire alcuni risultati”.

Luca Ammatuna nuovo tecnico dello Scicli Social Club di Serie B maschile