Pallamano: oggi in A Gold test a Merano per l’Albatro Siracusa e in A1 donne la capolista Erice fa visita al Bressanone

Sport

Serie A Silver: Haenna a Trieste e il Th Mascalucia riceve il Sassari. Serie B: la capolista Il Giovinetto domani ospite dell'Aretusa. Serie A2 donne: Trapani cerca un pronto riscatto con il Mugello e il Mattroina riceve il Conversano

Un ultimo week-end per poi lasciare spazio alla Nazionale. Tra oggi e domani la Serie A Gold di pallamano maschile scende in campo per la 15ª giornata, prima della lunga sosta (prossimo turno l’8 febbraio) per gli impegni dell’Italia impegnata ai Mondiali in Danimarca. L’Albatro Siracusa dopo il successo contro il Chiaravalle che ha visto risalire il sette di Mateo Garralda in terza posizione, oggi farà visita al Merano (alle 19; arbitri Prandi e Pipitone) che poi ritroverà da avversario nella Final Eight di Coppa Italia.

Mateo Garralda tecnico dell’Albatro Siracusa di Serie A Gold

“Un match difficile e da affrontare con tanta concentrazione – le parole di Mateo Garralda – Merano è una squadra ben attrezzata, capace di mettere in difficoltà chiunque. Li incontreremo anche in Coppa Italia, ma ora c’è il campionato e partiamo per andare a giocarci al meglio questa partita. Vogliamo chiudere l’anno nel migliore dei modi e poi concentrarci sul lavoro da fare durante la lunga sosta prima della ripresa“.

SERIE A SILVER. Le due siciliane Haenna e Th Mascalucia non stanno attraversando un buon momento e oggi dovranno dare dei segnali di ripresa per capire se sono usciti fuori dalla crisi dopo i troppi ko consecutivi. Certo non sarà facile perchè l’Haenna oggi (alle 19; D. e G. Testa) andrà a fare visita al blasonato Trieste capolista imbattuta che punta senza mezzi termini al salto in A Gold e il Th Mascalucia riceverà (via alle 16,30; Rocco e Campailla) i sardi del Verdeazzurro Sassari.

Alessandro Florio (Haenna)

“Andiamo a giocare contro la storia della pallamano italiana – commenta Luigi Savoca, vicepresidente dell’Haenna – e tra l’altro il Trieste stato costruito per andare subito in A Gold e la sua classifica parla chiara: primo posto con 5 punti di vantaggio sulle seconde. Noi abbiamo il dovere di dare il massimo anche se sulla carta abbiamo un confronto proibitivo. E sono convinto che i ragazzi faranno in pieno il loro dovere”.

Una formazione del Th Mascalucia

“Si tratta dell’ultimo impegno del 2024 – sottolineano i dirigenti del Th Mascalucia – e contro i sardi vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico del PalaWagner”.

SERIE B. La capolista Il Giovinetto Petrosino domani sarà ospite dell’Aretusa (via alle 16; Castagnino e Schiavone) e prova a tenere il passo il Marsala che oggi (18; Scavone e D’Annibale) ospita la Pallamano Avola. Insieme al Marsala a due punti dalla vetta c’è il Girgenti che ha giocato e vinto (36-34) l’anticipo contro l’Albatro Siracusa.

La Pallamano Avola di Serie B maschile

Oggi si gioca anche Beach Team Messina-Scicli Social Club (18,30; Cattanat e Eltayeb) e domani il turno si completa con Gagliano Aetna-Cus Palermo (17,30; Botano e Giarratana) e Pgs Villaurea Pa-Sport Club Scicli (19; Nania e Sardisco).

SERIE A1 DONNE. Oggi dopo tre settimane torna in campo la capolista Handball Erice, impegnata in trasferta a Bressanone (19,30; Tramontini e Sicher), in una classica del massimo torneo femminile. Le due squadre si sono infatti incontrate nelle due ultime finali tricolore, quella scudetto vinta dalle altoatesine e la Supercoppa italiana vinta dalle trapanesi.

Nicole Bernabei (Handball Erice)

Un big match che è stato anticipato dall’inaugurazione della Foresteria Handball Erice, che rappresenta un altro segnale di solidità, di visione, di volontà di intessere sempre più il rapporto fra il club e il territorio. Una vera e propria casa delle più giovani atlete che militano nell’Handball Erice e nella Pallamano Trapani.

Un momento dell’inaugurazione della Foresteria dell’Handball Erice