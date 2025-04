Pallamano: oggi in Serie A Gold Albatro Siracusa a Pressano per difendere il primato in classifica

Sport

Serie A Silver: l'Haenna riceve il blasonato Trieste, Mascalucia a Sassari. Serie B: sfide casalinghe per le tre squadre al vertice. Serie A1 donne: la capolista Erice a Salerno. Serie A2 donne: Trapani riceve il Prato

In testa per rimanerci. Oggi l’Albatro Siracusa leader della Serie A Gold di pallamano maschile in coppia con il Cassano Magnago, farà visita al Pressano (18,30; arbitri Merisi e Pepe) l’obiettivo mirato di centrare il successo e rimanere in vetta.

Gianluca Vinci (Albatro Siracusa) rientra oggi a Pressano

“Pensiamo partita dopo partita – sottolinea alla vigilia lo spagnolo Mateo Garralda allenatore dell’Albatro che oggi recupera l’ala Gianluca Vinci – Pressano è una squadra con giocatori di esperienza e dovremo dare il massimo per portare a casa la vittoria che per noi significa consolidare la prima posizione. Saremo impegnati su un campo molto difficile contro una squadra che gioca molto bene in difesa dove hanno una buona struttura. In avanti la nostra maggiore preoccupazione deve essere arginare i tiri del loro terzino sinistro Hamouda. Partiamo però con la consapevolezza di voler dare il massimo e mostrare che mentalmente siamo perfettamente in grado di giocare per lo scudetto“.

Mateo Garralda allenatore iberico dell’Albatro Siracusa.

La classifica: Cassano e Albatro Siracusa 31; Conversano 30, Merano e Sassari 29; Bolzano 25; Bressanone 22; Fasano 18; Eppan 15; Chiaravalle 14; Pressano 13; Cingoli 12; Camerano 6; Rubiera 5.

Una formazione dell’Haenna del presidente Flavio Guzzone e del tecnico Mario Gulino

SERIE A SILVER. Oggi ultima giornata della regulars season con le due siciliane Haenna e Th Mascalucia già con la testa ai play out e stasera conoscreanno le loro avversarie. Nell’attesa oggi (18,30; Ciro e Luciano Cardone) l’Haenna ospiterà al Palasport di Enna bassa Trieste promosso in Serie A Gold. La possibilità di vedere in azione il blasonato team alabardato e regalare un pomeriggio di spettacolo ai proprio tifosi.

“Sappiamo bene che il confronto contro il Trieste non è dei migliori per cercare di fare punti – commenta Enzo Arena ds dell’Haenna – ma la nostra classifica dice che dobbiamo fare il massimo possibile. Per questo lanciamo un appello a tutti gli sportivi ennesi a venire al Palasport di Enna bassa per incitarci a tentare di compiere l’impresa impossibile”. E oggi pomeriggio l’Haenna ricorderà ancora ufficialmente l’ex giocatore Paolo Serravalle scomparso lo scorso dicembre.

L’indimenticabile Paolo Serravalle, colonna dell’Haenna, scomparso prematuramente lo scorso dicembre, oggi verrà ricordato prima della sfida contro il Trieste

Il Th Mascalucia di Massimo Randis chiuderà invece domani (16; Dionisi e Maccarrone) la regular season andando a fare vista al Sassari. “Andiamo a Sassari – le parole di di Salvo Battiato viceallenatore del Th Mascalucia – per fare la nostra gara provando, come sempre, a portare un risultato positivo a casa e tenere alto il morale in vista dei play out“.

Un time out del Th Mascalucia di Serie A Silver

La classifica: Trieste 37; Molteno 29; Bologna 26; Cologne e Belluno 23; Carpi 22; Romagna 19; Salerno e Haenna 17; Sassari 15; Campus Italia 14; Th Mascalucia 10.

L’agrigentino Matteo Mirotta (Th Mascalucia) tra i migliori portieri della Serie A Silver

SERIE B. Ieri s’è giocato l’anticipo dell’8ª di ritorno con il Marsala che è andato a vincere sul campo dell’Avola (39-33) portandosi a due punti dalla vetta. Sfide casalinghe per le prime tre della classifica, la capolista Il Giovinetto oggi (16,30; Scavone e D’Annibale) ospita l’Aretusa e alle 17 (Sardisco e Micciulla) il Cus Palermo “A” riceve la visita del Gaglaino Aetna e chiude domani (18; Cardaci e Tilaro) il Girgenti con la sfida interna contro l’Albatro Siracusa.

Una formazione del Giovinetto Petrosino leader in Serie B

Vincenzo Pace inossidabile colonna del Girgenti di Lillo Gelo

Oggi il programma prevede anche Sport Club Scicli-Villaurea (16; Botano e Giallongo) mentre domani si giocherà Scicli Social Club-Messina (17; Botano e Giallongo).

La classifica: Il Giovinetto 33; Girgenti e Cus Palermo “A” 32; Marsala 31; Aretusa 26; Albatro 22; Scicli Social Club 14; Gagliano Aetna e Villaurea 12; Messina e Avola 8; Cus Palermo “B” 7; Sport Club Scicli 1.

Lucia Dalle Crode (Handball Erice) in azione

SERIE A1 DONNE. Due giornate al termine della fase regolare con la capolista Handball Erice già certa di un posto nei play off scudetto che oggi (19; Riello e Panetta) va a fare visita al Salerno. “Ci siamo preparate intensamente – le parole di Lucia Dalle Crode ala sinistra dell’Handball Erice – sia sul profilo fisico che dal punto di vista tecnico-tattico e sappiamo che contro Salerno sarà una partita difficile, come dimostra la finale di Coppa Italia disputata poco più di un mese fa”.

La classifica: Erice 38; Pontinia e Salerno 34; Cassano Magnago 30; Ferrara 25; Bressanone 22; Casalgrande Padana 19; Leno 11; Teramo10; Mezzocorona 9; Padova 7; Sassari 1.

Una formazione del Trapani di Laura Avram in corsa per il salto in A1 donne

SERIE A2 DONNE. Definite le quattro squadre candidate a conquistare i play-off promozione, si continua a lottare per la definizione dei piazzamenti con il Trapani di Laura Avram che domani (11, Sardisco e Micciulla) ospita il Prato che precede le trapanesi di un solo punto. Impegni in trasferta per le altre due siciliane: l’Halikada Gattopardo oggi (21; Zappacosta e Nardinocchi) sarà di scena a Chiaravalle e domani (12,30; Curino e Coppi) il Mattroina farà visita al Mugello.

La classifica: Chiaravalle 18; Prato e Conversano 17; Trapani 16; Mugello 8; Mattroina 4; Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro 0.

Rossella Porrello, Davide Munda e Nuccio Bona (Halikada Gattopardo)

