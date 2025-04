Pallamano: oggi in Serie A Gold l’Albatro Siracusa a Bolzano per conservare il primato e ipotecare i play off scudetto

Sport

Sfida delicata per il sette aretuseo di Mateo Garralda. A1 donne: oggi l'Erice chiude la fase regolare ospitando il Bressanone. A Silver maschile: definito il calendario dei play out di Haenna e Th Mascalucia

Tutto in 180’. A tre turni dalla fine della fase regolare della Serie A Gold di pallamano maschile ci sono cinque squadre in appena quattro punti in corsa per i primi quattro posti che portano ai play off scudetto.

L’Albatro Siracusa è la squadra leader con 37 punti davanti a Conversano (36), Cassano Magnago e Merano (35) e più staccato il Sassari (33). Oggi così il sette siracusano allenato dal tecnico spagnolo Mateo Garralda ha la possibilità di mettere una serie ipoteca sull’accesso ai play off da una posizione di prestigio andando a fare visita al Bolzano (via alle 19; Bassan e Bernardell).

Una vittoria degli aretusei e l’eventuale contemporanea sconfitta del Sassari a Merano darebbe la certezza matematica all’Albatro di un posto nei play off che manca a Siracusa da 30 anni. Poi negli ultimi due turni l’Albatro riceverà il Fasano e chiuderà andando a fare visita al Cassano Magnago.

Il tecnico Mateo Garralda (Abatro Siracusa)

“Sappiamo che da qui alla fine saranno tre finali – sottolinea Mateo Garralda – ma il nostro campionato si gioca a Bolzano e soltanto su questa partita deve essere la nostra concentrazione. La squadra sta giocando bene e i ragazzi sanno bene che ogni avversario fa storia a sé. Per questo tensione massima e voglia di imporre il nostro gioco».

LA CLASSIFICA. Ecco la classifica a tre turni dal termine della Serie A Gold: Albatro 37; Conversano 36; Cassano Magnago e Merano 35; Sassari 33; Bressanone e Bolzano 26; Junior Fasano 20; Eppan 17; Chiaravalle e Cingoli 16; Pressano 14; Camerano 6; Rubiera 5.

SERIE A1 DONNE. Ultimo turno della fase regolare in Serie A1 donne con la capolista Erice già certa del primo posto che chiuderà oggi (via alle 19 al PalaCardella; Manuele e Pollaci) ospiterà il Bressanone ma con la testa già ai play off scudetto. Il sette trapanese giocherà gara-1 il 3 maggio al PalaCardella contro in Cassano Magnago; gara-2 il 10 maggio in Lombardia e l’eventuale bella il 14 maggio al PalaCardella.

Una formazione dell’Handball Erice leader in Serie A1 donne

“Bressanone sicuramente una squadra mai doma – spiega alla vigilia Francesca Di Prisco, centrale dell’Erice – e che lotta fino la fine. Noi abbiamo preparato la partita anche in chiave futura per i play off, con diverse soluzioni. Matematicamente siamo già prime, ma questo non significa che sottovaluteremo la sfida, anzi abbiamo tutta la voglia di chiudere in bellezza la regular season davanti ai nostri tifosi. Poi, avremo la semifinale contro Cassano, al meglio delle tre partite. Cassano è un’altra squadra assolutamente da non sottovalutare, che dovremmo affrontare con il giusto piglio, senza abbassare mai la guardia. Stiamo lavorando molto per diminuire gli errori e offrire uno spettacolo godibile ai nostri tifosi”

Il centrale Francesca Di Prisco (Handball Erice)

SERIE A SILVER MASCHILE. Decisi invece date e orari dei play out di Serie A Silver che vedono coinvolte due squadre siciliane: Haenna e Th Mascalucia. Si comincia il 26 prossimo con gara-1 che vedrà l’Haenna ospitare Sassari e il Th Mascalucia andare a fare visita al Salerno. Gara-2 il 3 maggio e l’eventuale bella il 10 maggio a casa della migliore classificata: Haenna e Salerno.

L’Haenna festeggia con il presidente Flavio Guzzone il successo contro i blasonato Trieste nell’ultima partita della fase regolare di Serie A Silver

“Se è vero che abbiamo dalla nostra l’eventuale bella – sottolinea Luigi Savoca, vicepresidente dell’Haenna – questo non significa nulla perche durante la stagione regolare il Sassari è venuto a vincere a Enna mentre noi abbiamo espugnato il loro campo. Quindi non c’è nulla di scontato. Dobbiamo solo prepararci al meglio sia fisicamente che mentalmente per cercare di conquistare questa salvezza che tutti ci meritiamo“.

Un time out del Th Mascalucia