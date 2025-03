Pallamano: oggi in Serie A Gold l’Albatro Siracusa fa visita alla capolista Conversano

Sport

In Serie A Silver sfide casalinghe delicate per Haenna e Th Mascalucia. In Serie B tiene banco Marsala-Aretusa. Beach handball: in azzurro Florio, Munda e Somma

Oggi riprende il cammino in Serie A Gold maschile e per l’Albatro Siracusa dopo la sosta per la Final Eight di Coppa Italia c’è subito la possibilità per il sette aretuseo di prendersi una rivincita contro Conversano che ha eliminato i siracusani in semifinale. Oggi infatti (alle 19; Dionisi e Maccarone) gli aretusei faranno visita proprio ai pugliesi in testa al campionato insieme al Cassano Magnago con l’Albatro si trova al momento al 3° posto 3 punti dalla coppia di testa. Oggi i siracusani di Mateo Garralda, per rimanere in corsa per un posto tra i primi quattro che permette l’accesso ai play off scudetto, dovranno provare a fare risultato.

Mateo Garralda allenatore dell’Albatro Siracusa

“Sono molto felice del percorso che sta facendo la squadra – le parole del terzino palermitano Cristian Guggino (nella foto di apertura), tra i migliori dell’Albatro nella Final Eigt di Coppa Italia – Siamo arrivati al punto clou del campionato dove affronteremo molti scontri diretti. Tutte e due le rose sono munite di una grande rotazione tra squadra titolare e la panchina e due ottimi allenatori. Sarà una gara piena di dispendio fisico e bisognerà diminuire gli errori personali e collettivi”.

Il ds Enzo Arena e il vicepresidente Luigi Savoca (Haenna)

SERIE A SILVER. Due sfide casalinghe di fondamentale importanza per le due siciliane. L’Haenna di Mario Gulino oggi (18,30; Moser e Bontadi) proverà a dare un seguito alla vittoria di Sassari e battere i talenti del Campus Italia. Il Team Mascalucia riceve (18; Carrino e Pellegrino) il Belluno e servono i due punti al sette di Massimo Randis per mantenere ben vive le speranze di salvezza.

Una formazione del Team Handball Mascalucia di Serie A Silver

SERIE B. Riposa la capolista Cus Palermo “A”, oggi in campo Marsala-Aretusa (16; Pezzer e Nania); Avola-Gagliano Aetna (17; Schiavone e Manuele) e Il Giovinetto-Messina (18,30; Trapani e Danubio). Domani Girgenti-Scicli Social Club (16,30; Tilaro e Cardaci); Albatro-Scicli (18; Botano e Giallongo) e Pgs Villaurea-Cus Palermo “B” (18; Pizzo e Romeo).

SERIE A2 DONNE. Oggi si gioca Halikada Gattopardo-Prato (15,30; Botano e Giarratana) e domani i big match Conversano-Trapani (11; Potenza e Gjyli).

Una formazione del Trapani leader in A2 donne

BEACH HANDBALL: TRE SICILIANI IN AZZURRO. Intanto in preparazione agli Europei di beach handball in programma in estate in Turchia, raduno della Nazionale di beach handball, impegnata da lunedì a sabato prossimo a Trapani per un training camp. Quattro giorni di allenamento per preparare le sfide contro Ungheria, Norvegia e Ucraina del luglio prossimo, valide per la fase preliminare degli Europei.

Vincenzo Florio (Haenna) in azione

A destra il mascalucese Diego Somma in azzurro con la Nazionale di beah handball

Tra i 16 convocati dal tecnico Pasquale Maione ci sono anche tre giocatori siciliani: il mascalucese Diego Somma, classe 2006, quest’anno in Serie A Gold a Cingoli e i due agrigentini Daniele Munda, classe 2002, lo scorso anno in Serie A Silver a Salerno e Vincenzo Alessandro Florio, classe 2002, attuale leader dei marcatori in Serie A Silver (134 reti) con l’Haenna. In azzurro anche il portiere e capitano dell’Albatro, Pedro Hermones, classe 1993.

Tn azzurro il portiere Pedro Hermones capitano dell’Albatro Siracusaca

