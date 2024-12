Sport

Pallamano: oggi in Serie A Gold l’Albatro Siracusa ospita il Cassano Magnago, obiettivo chiudere in vetta il girone di andata

In A Silver il Th Mascalucia riceve il Salerno, Haenna di scena a Molteno. In B sfida casalinga per la la capolista Il Giovinetto, viaggiano Marsala e Aretusa e domani chiude Gagliano Aetna-Girgenti. A2 donne: big match Trapani-Conversano, l'Halikada Gattopardo a Prato

Di Lorenzo Magrì | 30 Novembre 2024