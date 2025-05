Pallamano: oggi le ragazze dell’Erice cominciano la corsa scudetto. In A Gold l’Albatro a Cassano per chiudere da leader

Sport

Le trapanesi in gara-1 ospitano il Cassano Magnago. I siracusani in Lombardia per vincere e partire in testa nei play off. Serie A Silver: gara-2 dei play out, Haenna a Sassari, Mascalucia riceve il Salerno. Serie B: Cus Palermo "A" e Girgenti sempre leader in attesa di Avola-Il Giovinetto in programma oggi

La pallamano siciliana sogna lo scudetto che manca al maschile dal 1989 con l’Ortigia Siracusa che vinse il terzo dei suoi tricolori e dal 2000 con le ragazze dell’Eos Siracusa.

A caccia di questa grande impresa ci sono i ragazzi dell’Albatro Siracusa leader della Serie A Gold che oggi (via alle 19; Riello e Panetta) chiude la fase regolare con la sfida decisiva sul campo del Cassano Magnago e le trapanesi dell’Erice che oggi invece giocano gara-1 della finale scudetto ospitando (alle 19,30; Bertino e Bozzanga) la squadra rosa del Cassano.

L’Albatro guida la classifica a 41 punti, seguita a 39 da Cassano Magnago e Merano e oggi in Lombardia il sette di Mateo Garralda ha due risultati su tre per chiudere in vetta. In caso di arrivo di tre squadre a parità di punti, spazio alla classifica avulsa dove Cassano Magnago in caso di vittoria risulterebbe in testa.

Sanek (Albatro Siracusa)

«I ragazzi lo sanno – le parole di Mateo Garralda – in ogni partita devo fare meglio di quella precedente. L’obiettivo deve essere sempre migliorare in difesa, in attacco e ancora nel ritorno in difesa. In questa settimana abbiamo lavorato molto perché l’obiettivo di vincere a Cassano deve entrare nella mentalità di ognuno di noi. La squadra lombarda ha un’ottima difesa, contro le grandi ha sempre preso pochi gol. Questo deve essere per noi il motivo in più per giocare con grande intelligenza la palla in attacco».

Gianluca Vinci (Albatro Siracusa) in azione

Sarà sfida tra bomber con Alessio Moretti (Cassano) a quota 129 reti e Filippo Angiolini (Albatro) con 119 e nelle file dell’Albatro Gianluca Vinci l’unico siracusano in campo pronto dare il massimo, mentre tra i pali ilcapitano Pedro Hermones e Riccardo Fasanelli sono pronti a chiudere la “saracinesca”.

L’azzurro Filippo Angiolini, classe 1999, bomber dell’Albatro Siracusa

SERIE A1 DONNE. L’Handaball Erice comincia oggi alle 19,30 al PalaCardella, la corsa scudetto contro Cassano Magnago con cui vanta un pari (poi diventato un successo a tavolino 5 a 0 per un tesseramento sbagliato delle lombarde) e una vittoria in campionato e un netto successo in Coppa Italia.

Il centrale Lorena Benincasa capitano dell’Handball Erice, in azione

“Abbiamo già raggiunto due obiettivi importanti come la Supercoppa e la Coppa Italia – le parole di Lorena Benincasa capitano e centrale dell’Handball Erice – ma adesso ci attende il traguardo più ambito e difficile. Iniziamo in semifinale contro Cassano, avversaria che non dovremo assolutamente sottovalutare e già ci ha messe in difficoltà in stagione regolare. Siamo pronte”.

SERIE A SILVER: IN CAMPO HAENNA E MASCALUCIA. Oggi si gioca gara-2 dei play out di Serie Silver maschile con l’Haenna che dopo il pari interno contro il Sassari farà visita ai sardi (via alle 17, Prandi e Pipitone) e il Team Mascalucia dopo il ko in gara-1 ospiterà alle 17,30 (PalaWagner; Anastasio e Zappaterreno) il Lanzara Salerno.

Un time out del tecnico dell’Haenna Mario Gulino, sotto gli sguardi del ds Enzo Arena

“Il pareggio casalingo non vi è dubbio che ci penalizza – il commento di Enzo Arena, direttore sportivo dell’Haenna – ma non abbiamo altro che un solo risultato: la vittoria. E siamo sicuri che i nostri ragazzi faranno di tutto per conquistarla”.

Un time out del Th Mascalucia di Serie A Silver

L’Haenna con un successo potrebbe chiudere i conti, più difficile invece l’impegno degli etnei. “Davanti al nostro pubblico c’è la possibilità di portare la serie sull’ 1 a 1 – le parole di Giuseppe Gerratana presidente del Team Mascalucia – e giocarci tutto alla bella in gara-3 sabato prossimo a Salerno. Abbiamo di fronte una squadra forte ma abbiamo l’obbligo di provarci fino all’ ultimo secondo della gara per sfruttare una minima opportunità di vincere e portare tutto a gara-3. Dovremmo disputare una gara intensa e tecnicamente perfetta per avere la meglio sui campani e credo che in stagione abbiamo già dimostrato di poter fare risultato come fatto con Campus, Sassari, Romagna e Carpi. E poi lo dobbiamo al nostro caloroso pubblico, ai nostri sponsor e tutti i piccoli atleti che ci seguono”.

Il presidente del Team Handball Mascalucia Giuseppe Gerratana e l’argentino Zungri

SERIE B MASCHILE. Oggi si gioca Pallamano Avola-Il Giovinetto Petrosino (via alle 16,30) con i trapanesi che inseguono la vittoria per riportarsi in vetta con Cus Palermo “A” e Girgenti, che hanno vinto rispettivamente contro Cus Palermo “B” (41-25) e Messina (40-15). L’Aretusa s’è invece portata al 4° posto battendo il fanalino Scicli (37-21) affiancando il Marsala sconfitto nella sfida in trasferta contro lo Scicli Social Club (25-24). La 10ª di ritorno si completerà il 14 prossimo con Gagliano Aetna-Albatro, mentre nel prossimo fine settimana si giocherà l’11ª di ritorno con il solo Gagliano Aetna che anticiperà a martedì la sfida di Messina.

Una formazione della Pallamano Avola del presidente Pietro Garofalo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA