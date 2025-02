Pallamano: oggi riparte la Serie A Gold e per l’Albatro Siracusa c’è subito la sfida col blasonato Bressanone. In A1 donne l’Erice riceve il Mezzocorona

Sport

Serie A Silver maschile: viaggiano le due siciliane Haenna e Team Mascalucia. Domani a Regalbuto si assegna la Coppa Sicilia di Serie B maschile in campo Cus Palermo-Aretusa e Girgenti-Il Giovinetto

Riparte la Serie A Gold maschile dopo la lunga sosta per l’impegno dell’Italia ritornata in un Mondiale dopo 28 anni, chiudendo in Danimarca con un buon 16° posto. In campo torna così l’Albatro Siracusa che riprende la caccia ad uno dei 4 posti che portano ai play off scudetto.

Mateo Garralda allenatore dell’Albatro Siracusa

Oggi per il sette siracusano impegno casalingo alle 16,30 al PalaCorso (arbitri Simone e Monitillo) contro il blasonato Bressanone con il tecnico Garralda che schiererà i due nuovi arrivati, i brasiliani Cirilo e Coutinho. “La ripresa del campionato dopo un mese e mezzo di sosta non è semplice per nessuno – spiega Mateo Garralda – giochiamo contro una squadra che gioca molto bene in attacco con grande qualità nei tiri dall’esterno. I nuovi arrivati Cirilo e Felipe ci aiuteranno molto al centro della difesa”.

Al centro il neo dottore Gianluca Vinci con a fianco la sorella Alessandra e il papà Peppe

IN CAMPO IL “DOTTOR” GIANLUCA VINCI. Oggi prima volta in campo per Gianluca Vinci, l’ala dell’Albatro Siracusa, dopo aver conseguito in settimana la laurea in Economia e Commercio. Complimenti al “bomber” siracusano e al papà Peppe Vinci per anni tecnico dell’Albatro.

Enzo Arena e Luigi Savoca dirigenti dell’Haenna

SERIE A SILVER. L’Haenna di Mario Gulino dopo la convincente vittoria contro il Belluno oggi (20,30; Anastasio e Zappaterreno) fa visita al Lanzara Salerno. “Andiamo a Salerno consapevoli della bella prestazione della scorsa settimana contro il Belluno – commenta Enzo Arena, d.s. dell’Haenna – ma questo non significa che dobbiamo cullarci per la vittoria ottenuta”.

Giuseppe Chillemi dirigente del TeamMascalucia

E viaggia anche il Team Mascalucia che come gli ennesi e alla disperata caccia di punti per evitare i play out. Il sette etneo di Massimo Randis sarà ospite del Campus Italia a Chieti (16,30; Ciro e Luciano Cardone) in una sfida da vincere a tutti i costi. “Si va a Chieti – le parole di Pippo Chillemi dirigente del Team Mascalucia – consapevoli che sarà una gara difficile e se vogliamo fare risultato ci serve fare una gara perfetta”.

Coppa Sicilia: un momento della presentazione a Regalbuto.

SERIE B: IN PALIO LA COPPA SICILIA. Domani a Regalbuto si assegna invece il primo trofeo della stagione siciliana di pallamano. In palio la Coppa Sicilia che vedrà ai nastri di partenza le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti il girone di andata: Cus Palermo “A”, Il Giovinetto Petrosino, Girgenti e Aretusa. L’evento organizzato dalla Federpallamano Sicilia diretta da Sandro Pagaria riporta la pallamano a Regalbuto dove è stato presentato alla presenza del sindaco Angelo Longo, dell’assessore allo Sport Arianna Nicolosi, del presidente Sandro Pagaria e dai presidenti Francesco Andolina del Mattroina e Vincenzo Walter Sassano della Pallamano Regalbuto, che organizzano la manifestazione con la Figh Sicilia. Domani alle 10 Cus Palermo-Aretusa; e alle 11,45 Girgenti-Il Giovinetto; nel pomeriggio alle 16,30 finale per il 3° posto e alle 18,30 la finalissima.

LA PAROLA AI TECNICI.

Una formazione dell’Aretusa

Sergio Vilageliu (Aretusa): “Una Coppa Sicilia che riporta alla mente bei ricordi. Quest’anno abbiamo rivali più forti e più difficili. La nostra prima rivale, il Cus Palermo, è una squadra con esperienza in Silver”.

Il Girgenti di Serie B maschile

Lillo Gelo (Girgenti): penso che le squadre favorite sono Cus Palermo e Il Giovinetto forti del loro primo e secondo posto in campionato. Ma questa manifestazione può riservare delle sorprese noi ci giocheremo tutte le nostre carte per fare bene”.

Una formazione del Cus Palermo leader in Serie B

Giovanni Tornambè (Cus Palermo): “Pronti per questo evento che ci vede giocare per la prima volta da capolista, sono partite secche e quindi occorre giocare con la massima concentrazione”.

Il Giovinetto Petrosino di Serie B

Carmelo Benigno (Il Giovinetto): “Arriviamo a questo appuntamento con problemi di formazione e non so ancora quale sarà la formazione che schiererò, ma chi andrà in campo sono sicuro che saprà dare il meglio”.

SERIE A1 DONNE. L’imbattuta capolista Handball Erice riceve oggi (via alle 18) il Mezzocorona per continuare la sua corsa in solitario in vetta alla classifica e con la testa già alla Final Eight di Coppa Italia in programma dal 27 prossimo a Riccione. “Penso che la partita contro Mezzocorona – le parole di Nicole Bernabaei centrale dell’Handball Erice) potrebbe essere una buona occasione per lavorare sul nostro gioco, pensando anche ai prossimi impegni”.

Nicole Bernabei centrale dell’Handball Erice.