Pallamano: primo stop in Serie A1 donne per la capolista Handball Erice

Trapanesi sempre avanti, raggiunte e superate a Pontinia dalle laziali che ora le affiancano in classifica insieme al Cassano Magnago

Recupero amaro per l’Handball Erice di Serie A1 di pallamano femminile. Il sette trapanese oggi a Pontinia ha subito la prima sconfitta stagionale, ma rimane in vetta alla classifica. Un vero peccato perché oggi sul campo delle laziali che con questo successo appaiano in classifica proprio l’Erice e il Cassano a Magnago, la squadra trapanese del tecnico spagnolo Ignacio Aniz Legarra Iñaki sembrava avere in controllo la sfida andando al riposo avanti sul 19-15.

Un timeout a Pontinia del tecnico iberico dell’Erice Ignacio Aniz Legarra Iñaki

Nella ripresa il Pontinia allenato dall’ex Nikola Manojlovic ci ha creduto e negli ultimi 10’ c’è stato il crollo delle ericine che hanno dato via libera alle laziali che si sono imposti di misura col punteggio di 32-30.

Adesso dopo la lunga pausa per le festività l’Handball Erice tornerà in campo il 5 gennaio ospitando alle 18 al PalaCardella il Salerno per provare a riprendersi il primato in solitario.

IL TABELLINO

Hc Pontinia-Handball Erice 32-30

Hc Pontinia: Sitzia, Podda 3, Saraca, Colloredo 3, Manojlovic 10, Peppe, Apuzzo, D’Ambrosio 2, Stefanelli 3, Giardino, Gomez Hernandez 7, Piantini Avendano, Crosta 4. All. Nikola Manojlovic

Handball Erice: Masson, Priolo, Bernabei 2, Eghianruwa, Tarbuch 4, Losio 4, Cozzi, Struijs 2, Benincasa, Dalle Crode 6, Di Prisco, Pessoa 5, Ateba 5, Rios 2, Pinto Pereira. All. Ignacio Aniz Legarra Inaki.

Arbitri: Giovanni Fato e Luigi Guarini.