Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Sport

Pallamano: sabato spettacolo assicurato a Erice si assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana

Alle 18 al PalaCardella in campo le padrone di casa dell'Erice vincitrice delle ultime due edizioni e della Coppa Italia 2025, contro Salerno campione d'Italia in carica. Alle 20 la finale maschile Conversano-Cassano Magnago. Da stasera l'Albatro Siracusa di A Gold maschile in campo in un torneo in Spagna

Di Lorenzo Magrì |

La pallamano italiana assegna il primo trofeo della nuova stagione. Sabato al PalaCardella di Erice in palio la Supercoppa, primo trofeo di un anno sportivo che poi entrerà nel vivo dal 6 settembre con lo start dei campionati di Serie A Gold maschile e Serie A1 donne.

L’allenatrice Cabeza Gutiérrez (Erice)

Il PalaCardella di Erice diventerà così per un giorno capitale della pallamano italiana e teatro delle sfide tra campioni e campionesse d’Italia, rispettivamente Conversano e Salerno, e detentori e detentrici della Coppa Italia, Cassano Magnago e le padrone di casa dell’Handball Erice. Il sette trapanese allenato dalla spagnola Cristina Cabeza Gutiérrez ha vinto le ultime due edizioni della Supercoppa e nel 2025 ha vinto la Coppa Italia battendo il Salerno che si è rifatto vincendo la finale scudetto contro le siciliane.

Maryia Trayan (Erice) premiata a Nuoro

Erice arriva al primo appuntamento ufficiale della stagione dopo un tour de force che ha visto le trapanesi impegnati in Francia (1 vittoria e 2 sconfitte) e nel quadrangolare “Città del Redentore” vinto a Nuoro, dove a livello individuale, Sara Sabic è stata nominata miglior terzino sinistro, Alexandrina Cabral Barbosa miglior terzino destro, Valentina Bizzotto miglior pivot e Maryia Trayan miglior portiere.

Marianela Tarbuch (Erice) esulta dopo il successo nella Supercoppa dello scorso anno

Ora l’appuntamento con la Supercoppa di sabato alle 18 a Erice nella finale contro il Salerno (alle 20 la Supercoppa maschile di fronte Conversano e Cassano Magnago) con le trapanesi che ritrovano in gruppo il pivot Marianela Tarbuch.

Marianela Tarbuch in azione nella finale scudetto 2025 contro Salerno

“Sono molto felice di tornare a giocare in questa società – le parole della Tarbuch – ma soprattutto di continuare a difendere i colori di questa città. In questi giorni, i tifosi, le compagne e tutti i componenti del club mi hanno tempestato di messaggi meravigliosi e colgo l’occasione per ringraziarli. A partire dalla Supercoppa, che sarà sicuramente una partita difficile, la prima rivincita dell’anno, spero che potremo scrollarci di dosso l’amaro in bocca dell’ultima partita della scorsa stagione e iniziare con la motivazione che una vittoria porterebbe”.

ALBATRO SIRACUSA IN SPAGNA. E in vista del via della Serie A Gold maschile, l’Albatro Siracusa sarà impegnata da stasera a Benidorm in Spagna al Torneo International Handball. Un triangolare importante per la squadra siracusana allenata dallo spagnolo Mateo Garralda che affronterà questa sera i padroni di casa del Bm Benidorm e domani l’Horneo Alicante.

Mateo Garralda allenatore iberico dell’Albatro Siracusa

“Sono due ottime squadre –spiega Mateo Garralda – la pallamano spagnola è un ottimo banco di prova per noi. Alicante e Benidorm inizieranno a breve i loro rispettivi campionati di prima e secondo Liga. Si sono rinforzate con ottimi giocatori e sarà importante per saggiare la nostra condizione in vista dell’esordio in campionato”.

Il portoghese Nuno Santos nuovo giocatore dell’Albatro Siracusa
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community