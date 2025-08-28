Pallamano: sabato spettacolo assicurato a Erice si assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana

Sport

Alle 18 al PalaCardella in campo le padrone di casa dell'Erice vincitrice delle ultime due edizioni e della Coppa Italia 2025, contro Salerno campione d'Italia in carica. Alle 20 la finale maschile Conversano-Cassano Magnago. Da stasera l'Albatro Siracusa di A Gold maschile in campo in un torneo in Spagna

La pallamano italiana assegna il primo trofeo della nuova stagione. Sabato al PalaCardella di Erice in palio la Supercoppa, primo trofeo di un anno sportivo che poi entrerà nel vivo dal 6 settembre con lo start dei campionati di Serie A Gold maschile e Serie A1 donne.

L’allenatrice Cabeza Gutiérrez (Erice)

Il PalaCardella di Erice diventerà così per un giorno capitale della pallamano italiana e teatro delle sfide tra campioni e campionesse d’Italia, rispettivamente Conversano e Salerno, e detentori e detentrici della Coppa Italia, Cassano Magnago e le padrone di casa dell’Handball Erice. Il sette trapanese allenato dalla spagnola Cristina Cabeza Gutiérrez ha vinto le ultime due edizioni della Supercoppa e nel 2025 ha vinto la Coppa Italia battendo il Salerno che si è rifatto vincendo la finale scudetto contro le siciliane.

Maryia Trayan (Erice) premiata a Nuoro

Erice arriva al primo appuntamento ufficiale della stagione dopo un tour de force che ha visto le trapanesi impegnati in Francia (1 vittoria e 2 sconfitte) e nel quadrangolare “Città del Redentore” vinto a Nuoro, dove a livello individuale, Sara Sabic è stata nominata miglior terzino sinistro, Alexandrina Cabral Barbosa miglior terzino destro, Valentina Bizzotto miglior pivot e Maryia Trayan miglior portiere.

Marianela Tarbuch (Erice) esulta dopo il successo nella Supercoppa dello scorso anno

Ora l’appuntamento con la Supercoppa di sabato alle 18 a Erice nella finale contro il Salerno (alle 20 la Supercoppa maschile di fronte Conversano e Cassano Magnago) con le trapanesi che ritrovano in gruppo il pivot Marianela Tarbuch.

Marianela Tarbuch in azione nella finale scudetto 2025 contro Salerno

“Sono molto felice di tornare a giocare in questa società – le parole della Tarbuch – ma soprattutto di continuare a difendere i colori di questa città. In questi giorni, i tifosi, le compagne e tutti i componenti del club mi hanno tempestato di messaggi meravigliosi e colgo l’occasione per ringraziarli. A partire dalla Supercoppa, che sarà sicuramente una partita difficile, la prima rivincita dell’anno, spero che potremo scrollarci di dosso l’amaro in bocca dell’ultima partita della scorsa stagione e iniziare con la motivazione che una vittoria porterebbe”.

ALBATRO SIRACUSA IN SPAGNA. E in vista del via della Serie A Gold maschile, l’Albatro Siracusa sarà impegnata da stasera a Benidorm in Spagna al Torneo International Handball. Un triangolare importante per la squadra siracusana allenata dallo spagnolo Mateo Garralda che affronterà questa sera i padroni di casa del Bm Benidorm e domani l’Horneo Alicante.

Mateo Garralda allenatore iberico dell’Albatro Siracusa

“Sono due ottime squadre –spiega Mateo Garralda – la pallamano spagnola è un ottimo banco di prova per noi. Alicante e Benidorm inizieranno a breve i loro rispettivi campionati di prima e secondo Liga. Si sono rinforzate con ottimi giocatori e sarà importante per saggiare la nostra condizione in vista dell’esordio in campionato”.

Il portoghese Nuno Santos nuovo giocatore dell’Albatro Siracusa

