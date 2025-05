Pallamano: volata scudetto per i ragazzi dell’Albatro Siracusa e le ragazze del’Handball Erice

Sport

Oggi per gli aretusei gara-1 a Merano per le semifinali tricolori e gara-1 di finale contro il Salerno per le trapanesi. Serie A Silver: derby Haenna-Th Mascalucia per evitare la retrocessione. Serie B: Girgenti, Cus Palermo e il Giovinetto a caccia dei play off

La volata scudetto comincia oggi con gara-1 delle semifinali di Serie A Gold maschile e gara-1 della finale di Serie A1 donne con in campo due squadre siciliane: l’Albatro Siracusa al maschile e le ragazze dell’Handball Erice.

SERIE A GOLD. La Sicilia sogna così la conquista dello scudetto che ormai manca da troppo tempo dopo i tre tricolori vinti dall’Ortigia Siracusa (1987-1988-1989) e i tre al femminile vinti dalle ragazze della De Gasperi Enna (1999, 2002) e dell’Eos Siracusa (2000).

La gara-1 di semifinale maschile vedrà di fronte Cassano Magnago-Conversano e Albatro-Merano (oggi alle 18; arbitri Merisi e Pepe), sfide apertissime sulla scorta dei risultati fatti registrare nella fase regolare ma nei play off può succedere di tutto. In campionato infatti l’Albatro ha vinto al PalaCorso 30-24 e ceduto a Merano di misura (33-32).

SERIE A1 DONNE. L’Erice inqueste ultime stagioni ha vinto tutto, Coppa Italia e Supercoppa in bacheca manca lo scudetto sfiorato lo scorso anno. Le trapanesi dopo aver eliminato in due partite in semifinale il Cassano, oggi in gara-1 di finale ospiterà (via alle 17 al PalaCardella; Simone e Monitilio) il Salerno che ha eliminato il Pontinia. “Sarà una gara molto difficile – le parole di Alexandrina Cabral Barbosa centrale dell’Erice – Salerno è una buona squadra, con una base molto ben strutturata. Noi dobbiamo seguire lo stesso modo di giocare, cercando sempre di difendere bene, in modo che il nostro attacco scorra liscio”.

Barbosa e Ateva (Erice) in azione

PLAY OUT A SILVER: DERBY HAENNA-TH MASCALUCIA. Dalla corsa scudetto di due squadre siciliane a quelle per evitare la retrocessione in Serie B di altri due sette siciliani.

Un time out dell’Haenna di Mario Gulino

Oggi infatti comincia l’ultimo atto dei play out di Serie A Silver maschile di fronte Haenna-Th Mascalucia (via alle 18,30 al Palasport di Enna Bassa; Fato e Guarini) che si giocano la permanenza. In campionato hanno chiuso i derby con due successi di misura dell’Haenna, si preannunciano così delle sfide caldissime e il tutto potrebbe decidersi in gara-3 il 31 maggio a Enna, mentre gara-2 si giocherà il 24 prossimo a Mascalucia.

Un time out del Th Mascalucia del tecnico Massimo Randis

SERIE B. Penultimo turno con tre squadre ancora in piena corsa per il posto che porta ai play off per il salto in Serie A Silver, Girgenti, Cus Palermo “A” e Il Giovinetto Petrosino, che sulla carta hanno sfide agevoli. Oggi (18,30; Cardaci e Tilaro) il Girgenti ospiterà il Villaurea Palermo e il Cus Palermo “A” riceverà la visita (14,30; Sardisco e Pollaci) del Marsala, mentre domani (17; Bertino e Manuele) il Giovinetto sarà ospite del lanciatissimo Scicli Social Club.

Il Girgenti di Lillo Gelo punta al salto in Serie A Silver

Completano il turno, Avola-Aretusa in programma oggi (16,30; Botano e Giallongo) e domani Gagliano Aetna-Cus Palermo “B” (17,30; Napoli e Bonaccorso) e Albatro Siracusa-Messina (18,30; Botano e Giallongo).