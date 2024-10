Pallanuoto: Campagna ‘abbiamo perso ai Giochi,ma Italia con noi’

agenzia

Barelli 'tecnologia ha fallito, ora guardiamo avanti'

ROMA, 08 OTT – “A Parigi abbiamo perso, ma tutta l’Italia è stata con noi nel dolore”. Così Sandro Campagna, ct del Settebello, durante la presentazione dei campionati maschili e femminili di pallanuoto tornando su quanto accaduto tra Italia-Ungheria nei quarti di finale dei Giochi di Parigi. “Ma la nazionale è già competitiva e Io sono molto fiducioso – ha concluso il commissario tecnico – Siamo in buone mani e alle prossime olimpiadi saremo molto competitivi, anzi lo saremo già dai mondiali di Singapore”. Su quanto successo a Parigi, poi, torna anche il presidente della FIN, Paolo Barelli. “Presentiamo il nuovo campionato e usciamo da una stagione complicata, soprattutto per quanto successo alla nostra nazionale maschile – ha spiegato il n.1 della Federnuoto -. Non sto qui a ricordare quanto abbiamo detto, c’è stato un incidente diplomatico in un’olimpiade dove la tecnologia ha fallito tra monitor e una valutazione di un episodio che era chiaro. Ma sono cose che appartengono al passato, ora guardiamo avanti”.

