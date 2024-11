Pallanuoto, Catania ancora a zero punti in A1 chiama il pubblico a dare la scossa

Sfida salvezza

Domani si gioca in casa contro Onda Forte Roma, l'altra «cenerentola» del campionato maschile

Alla piscina Francesco Scuderi di Catania i padroni di casa ospiteranno domani l’Onda Forte Roma: dopo tre giornate tutte e due le compagini sono a zero punti ed è chiaro che si tratta già di un bivio per la salvezza. Saranno di fronte le due «cenerentole» del campionato maschile di A1 di pallanuoto. Il mancino rossazzurro Matteo Ferlito non esita a parlare della «partita più importante del nostro girone d’andata. In settimana con l’allenatore abbiamo analizzato i nostri errori per non ripetere più la brutta prestazione di sabato scorso. In allenamento abbiamo avuto sensazioni positive e adesso ci sentiamo pronti per fare una grande partita e agguantare i tre punti. Spero in un grande e caloroso pubblico domani, abbiamo bisogno del sostegno della città!»