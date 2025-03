Pallanuoto donne, Ekipe Orizzonte giocherà domani i quarti di finale di Champions League

Obiettivo Final Four

Le avversarie, nel match d’andata a Catania, sono le ungheresi del Ferencvaros

Obiettivo Final Four di Champions League di pallanuoto femminile. Domani via ai quarti di finale, con le catanesi dell’Ekipe Orizzonte, decise a essere protagoniste. Le avversarie, nel match d’andata, sono le ungheresi del Ferencvaros. Una sfida ad alta intensità, nella quale le rossazzurre dovranno mantenere equilibrio e mostrare grande spirito di squadra, provando a contare sull’energia dei propri sostenitori, come spiega Bronte Halligan.