Pallanuoto maschile, per Catania prima vittoria nel campionato di A1

Il match

La Nuoto Catania vince sull’Onda Forte Roma: a due secondi dalla fine trova il gol del vantaggio, una magia al volo, di capitan Giorgio Torrisi. È la prima vittoria nel campionato di A1 di pallanuoto per Catania, dopo tre sconfitte. Dopo un equilibrio iniziale, a metà terzo arriva il massimo vantaggio (7-4) in favore degli etnei. La formazione romana, però, non si perde d’animo e ribalta fino al 10-12 di metà quarto tempo. Il Catania di coach Dato recupera due gol in un minuto e poi sigla il definitivo 14-13 a due secondi dal termine.