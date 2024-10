Pallanuoto: Rudic ‘arbitri e Var hanno rovinato torneo olimpico’

agenzia

L'ex ct azzurro: 'Io a favore della tecnologia ma non così'

ROMA, 08 OTT – “Io sono a favore di questa novità tecnologica, ma deve essere sviluppata bene. Oggi il var nella pallanuoto non è di qualità”, così Ratko Rudic, ex ct dell’oro olimpico azzurro nel ’92 ha commentato quanto successo in Italia-Ungheria alle Olimpiadi di Parigi. “Io sono sempre stato per chiamare meno il Var e dare fiducia alla decisione del campo dell’arbitro – ha aggiunto -. Ci sono stati molti errori ai Giochi, non solo in Italia-Ungheria. Tante partite sono state condizionate dagli arbitri. Hanno rovinato il torneo olimpico e l’Italia poteva fare risultato senza questi torti”.

