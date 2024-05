Pallavolo: 14 azzurri a Roma in vista della Nations League

agenzia

I convocati da De Giorgi per un collegiale, poi in Brasile

ROMA, 14 MAG – Il ct azzurro Ferdinando De Giorgi ha convocato 14 atleti per un collegiale venerdì prossimo, presso il centro di preparazione olimpica Di Roma. La trasferta di Volleyball Nations League per le prime due tappe, che avrà inizio sempre da Roma con la partenza per Rio de Janeiro prevista nella serata di venerdì, si concluderà con il rientro dal Canada il 10 giugno. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; centrali: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani; schiacciatori: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine; opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

