agenzia

Per le azzurre di Velasco è il 29/o successo consecutivo

ROMA, 27 LUG – L’Italia di Julio Velasco ha vinto la World League di pallavolo femminile battendo in finale a Lodz il Brasile per 3-1 (25-22, 18-25, 25-22, 25-22). Per le azzurre è il 29/o successo consecutivo.

