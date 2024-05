Pallavolo: 3-2 a Milano, Conegliano vince Champions donne

agenzia

E' il quarto trofeo dell'anno per la 'corazzata' veneta

ROMA, 05 MAG – Quarto trofeo dell’anno in altrettante manifestazioni a cui ha preso parte: l’Imoco Conegliano ha vinto la Champions League donne battendo in finale l’Allianz Vero Milano per 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9) nella finale giocata ad Antalya. Per la squadra veneta è la terza Champions vinta, nulla da fare invece per Paola Egonu che sognava di diventare, con Milano, la prima giocatrice a vincere la massima competizione europea con quattro squadre diverse: finora ci è riuscita con Novara, Conegliano e Vakifbank Istanbul.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA