Pallavolo: a Julio Velasco il ‘Premio Mecenate dello Sport’

agenzia

Malagò 'merita un posto speciale nel pantheon degli sportivi'

ROMA, 24 OTT – Julio Velasco, ct della nazionale azzurra di pallavolo femminile che ha vinto l’oro a Parigi, ha ricevuto il “Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro”. Il riconoscimento gli è stato consegnato questa mattina presso il Salone d’Onore del Coni nella cerimonia moderata dal giornalista e presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e dal capo della redazione sportiva dell’ANSA, Piercarlo Presutti. Erano presenti anche il n.1 della Fipav, Giuseppe Manfredi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente Giovanni di Pietro dell’omonima fondazione. “Nel pantheon degli sportivi Velasco merita un posto speciale – ha detto Malagò -. Il termine ‘mecenate’ sembra quasi un ossimoro, ma si è tali anche nello spirito e nell’animo. Perché nel caso di Julio, da essere un professionista, un tecnico in questo caso, si diventa quasi degli imprenditori e non come il lessico tradizionale economico lo intendete”.

