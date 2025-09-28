Pallavolo: Abodi ‘Azzurri meravigliosi, gioia travolgente’

agenzia

Ministro 'L'Italia è al centro del mondo'

ROMA, 28 SET – “I meravigliosi Azzurri del maestro Fefè De Giorgi raggiungono le nostre ragazze sul tetto mondiale”. Lo scrive il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, su X dopo la vittoria del mondiale di pallavolo maschile. “Una gioia travolgente per un’impresa sembrata facile, ma nello sport nulla è facile e questa vittoria è il frutto di impegno, tenacia, determinazione, sacrifici, talento, competenze, passione e spirito di squadra. Che grande Esempio! L’Italia al centro del mondo, grazie”, ha concluso il ministro”.

