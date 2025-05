Pallavolo: Aequilibrium Cup, domani Italia-Olanda a Modena

agenzia

Frosini, "Un bel test e un momento di crescita per noi"

ROMA, 22 MAG – Germania-Turchia in programma domani alle 16:30 al PalaPanini di Modena aprirà l’Aequilibrium Elite Women Cup, alle 20 toccherà alla nazionale azzurra di Julio Velasco contro l’Olanda. I match che vedranno impegnata la nazionale italiana prima della partenza per la prima tappa di VNL 2025, saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e Discovery+. A presentare il torneo alla vigilia dell’esordio con l’Olanda, è l’opposta azzurra, Giorgia Frosini: “Siamo a Modena da qualche giorno per prepararci nel migliore dei modi a questo torneo – sottolinea Frosini -. Stiamo lavorando molto bene cercando di limare gli aspetti ancora perfettibili del nostro gioco e per proseguire il lavoro iniziato le scorse settimane per arrivare nel migliore dei modi ai primi impegni di VNL”. “Questo torneo sarà un bel test per lavorare sul nostro gioco e soprattutto per affrontare con entusiasmo questi momenti che sicuramente saranno di crescita per tutte noi”, conclude. Queste le 15 azzurre convocate per la partita: Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Linda Nwakalor, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori.

Calendario gare 23 maggio 2025 ore 16:30: Germania-Turchia ore 20:00: Italia-Olanda

24 maggio 2025 ore 16:30: Germania-Olanda ore 20:00: Italia-Turchia