Pallavolo: azzurre d’oro a Parigi ‘miglior squadra donne’ 2024

agenzia

L'Italia di Velasco votata dai Comitati olimpici nazionali

ROMA, 30 OTT – La Nazionale di pallavolo femminile italiana allenata da Julio velasco, vincitrice dell’oro a Parigi 2024 per la prima volta nella storia del volley azzurro, é stata votata ‘Miglior squadra femminile’ dell’anno. Il prestigioso riconoscimento é arrivato a Cascais, in Portogallo, dove sono stati assegnati i premi ANOC, l’Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali. Presenti alla cerimonia all’Auditorium del CCE di Estoril, tra gli altri, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il segretario generale, Carlo Mornati, e una delegazione della preparazione olimpica del Coni volata in Portogallo per partecipare alla concomitante Assemblea Generale dell’ANOC che si chiuderà il primo novembre. “Come abbiamo fatto a conquistare l’oro? La nostra mentalità è cambiata e grazie al nostro coach Julio Velasco, a tutto lo staff e alle lezioni imparate dalle esperienze del passato ce l’abbiamo fatta – le riflessioni di Carlotta Cambi sul palco dopo aver ricevuto il premio da Francesco Ricci Bitti, presidente dell’Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive -. È stata un’avventura fantastica. Una volta tornate in Italia abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria”. A Cascais prima dell’Italvolley è stato premiato anche Raffaele Pagnozzi, segretario generale dei comitati olimpici europei ed ex segretario generale del Coni, che ha ricevuto l’ANOC Merit Award. Dal 2014 gli ANOC Awards vengono assegnati ogni anno, da un’apposita giuria, a chi si distingue negli eventi sportivi che hanno avuto luogo in quell’anno: tradizionalmente, negli anni pari celebrano i risultati ottenuti ai Giochi Olimpici, mentre, negli anni dispari, tengono conto degli Europei e dei Mondiali delle varie discipline.

