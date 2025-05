Pallavolo: buon test per le azzurre, battuta la Germania 3-1

agenzia

Esordio vincente per l'Italia di Velasco dopo l'oro olimpico

ROMA, 08 MAG – Inizia bene il nuovo corso dell’Italia femminile di pallavolo di Julio Velasco. Nel primo dei due test match con la Germania, le campionesse olimpiche in carica si impongono 3-1 (25-18, 20-25, 25-17, 25-21) a Novara. Dopo quasi due ore di gioco Carlotta Cambi e compagne hanno superato la nazionale tedesca allenata dal tecnico italiano Giulio Bregoli. Alla prima uscita ufficiale dopo la straordinaria medaglia olimpica ottenuta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno assistito 2470 spettatori al Pala Igor. Le due formazioni si affronteranno nuovamente domani alle ore 17 all’Allianz Cloud di Milano. Nonostante la sconfitta, top scorer del match la tedesca Camilla Weitzel con 17 punti, seguita dall’azzurra Loveth Omoruyi (16). Da segnalare l’esordio ufficiale in maglia azzurra di Anna Gray (non entrata), Benedetta Maria Sartori, Giorgia Frosini, Chidera Blessing Chinyere Eze, Ilenia Moro e Matilde Munarini (Mvp del match). “A maggio abbiamo cinque partite senza le giocatrici che hanno fatto la Champions League e perciò la squadra deve crescere così. Migliorare di squadra, ma anche individualmente perché in fondo le due cose sono connesse. La maglia azzurra pesa, diverse giocatrici erano tese, perfino alcune che hanno giocato a Parigi – ha detto Velasco – In questo momento della stagione dobbiamo crescere e continuare a fare le cose che stiamo provando in allenamento. Sono esperienze molto importanti le partite internazionali, in generale però sono contento, abbiamo lottato, difeso e anche fatto errori. Io l’ho detto prima della partita, faremo errori e ci mancherebbe altro se non fosse così. La questione è come gestiamo queste questi errori, perché se scendiamo in campo con la paura di sbagliare, non va bene. In alcuni momenti abbiamo fatto bene, in altri momenti no. Sono felice per Matilde (Munarini n.d.r), una ragazza che ha giocato in A2 titolare e a febbraio quando facemmo un allenamento con tutte giocatrici di A2, alla vigilia della finale di Coppa Italia, mi aveva fatto una buona impressione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA