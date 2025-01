Pallavolo: Civitanova vince Coppa Italia, Verona ko al tie-break

agenzia

La Lube conquista a Bologna il trofeo per l'ottava volta

ROMA, 26 GEN – Con un attacco di Mattia Bottolo Civitanova ha chiuso la finale con Verona, vincendo la Coppa Italia di volley. Alla Unipol Arena di Bologna la Lube allenata da Medei ha sconfitto al tie break la formazione di Stoytchev, 3-2 (26-24, 25-15, 23-25, 21-25, 15-10) il punteggio nell’ultimo atto della Final Four. Una partita spettacolare quella che ha appassionato gli oltre 9000 spettatori e appassionati, il terzo tie-break in poco più di 24 ore; una partita nella quale i marchigiani hanno dovuto fare i conti con Rana Verona che ha tentato di ripetere lo rimonta dallo 0-2 nella Semifinale contro la Sir Susa Vim Perugia. Da quando la Coppa Italia si gioca con la formula Final Four è la prima volta in cui tutte e tre le gare arrivano al 5° set. Avanti 2-0 Balaso e compagni hanno subito il rientro del sestetto di Stoytchev, sospinto da un gigantesco Keita ma nel quinto set i biancorossi non hanno lasciato scampo agli avversari.

