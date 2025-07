Pallavolo donne: Degradi, escluse lesioni al legamento crociato

agenzia

Per azzurra distorsione con edema, tempi recupero da valutare

ROMA, 28 LUG – Sospiro di sollievo per Alice Degradi infortunatasi nel corso della finale di Nations League di pallavolo tra l’Italia e il Brasile. Questa mattina l’azzurra è stata sottoposta ad una risonanza magnetica per verificare le condizioni del ginocchio sinistro: gli esami strumentali non hanno evidenziato danni al legamento crociato del ginocchio infortunato la scorsa estate. Degradi ha rimediato però una distorsione con conseguente edema osseo del piatto tibiale laterale e lesione verticale del menisco mediale. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane.

