Pallavolo: Egonu attaccata su social si difende,”Non sono bulla”

agenzia

Accusata di aver intimidito una avversaria dopo un muro a rete

ROMA, 24 GIU – “Non sono una bulla”. Così Paola Egonu si è difesa sui social dopo essere stata accusata da molti utenti di aver avuto un atteggiamento inappropriato nei confronti di un’avversaria durante la partita di Volley Nations League vinta dall’Italia sulla Cina domenica ad Hong Kong. La campionessa italiana era stata murata dalla 19enne Dong Yuhan dando così il punto alle cinesi. La Egonu l’ha quindi richiamata platealmente a rete con un gesto della mano. L’arbitro a quel punto ha ammonito la Egonu. Il gesto dell’azzurra non è passato inosservato sui social. La stessa italiana ha replicato a chi la accusava: “Tutto quello che volevo dire alla giocatrice cinese era di fare attenzione perché è caduta nella mia metà campo e questo poteva costituire un pericolo sia per me sia per lei – ha scritto in una storia sui propri social – Mi vedete come una bulla ma volevo soltanto aiutarla visto che, in questo stesso modo, si è infortunata una sua compagna di squadra. E non mi importa essere stata murata in quell’azione, perché questa è la pallavolo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA