Pallavolo: Italia batte gli Usa, Parigi 2024 più vicina

agenzia

Oggi gli azzurri in campo con Cuba per il pass olimpico

ROMA, 07 GIU – Vittoria di prestigio sugli Usa e qualificazione olimpica quasi ipotecata. L’Italia vince e convince nella Volley Nations League in corso in Canada: gli azzurri di De Giorgi superano 3-0 (25-23, 26-24, 25-20) la nazionale a stelle e strisce. Grazie al successo l’Italia sale a quota 15 punti in classifica con un balzo importante nel ranking dove si porta a +122,24 su Cuba. La nazionale caraibica, sconfitta dall’Olanda, è scivolata fuori dai quattro posti utili del ranking validi per i Giochi Olimpici. Proprio oggi, alle 17 italiane, gli azzurri affronteranno Cuba per chiudere definitivamente la pratica pass olimpico per Parigi 2024. De Giorgi per la terza gara della week 2 di Volleyball Nations League contro i cubani potrà contare sugli affidabili Lavia, Romanò, Galassi e Michieletto – andati in doppia cifra contro gli Usa – oltre che ad un ottimo Bovolenta. Ma con gli statunitensi ha giocato bene tutta la squadra, lasciando intendere che il cammino per Parigi è solo iniziato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA