Pallavolo: Italia donne 25/o successo consecutivo, 3-0 a Olanda

Nations League, azzurre travolgenti. Eguagliato record 2007-2008

ROMA, 13 LUG – Vittoria in trasferta per le azzurre dell’Italvolley, che ad Apeldoorn hanno battuto l’Olanda per 3-0 (25-23, 28-26, 25-18) ottenendo l’11/a vittoria consecutiva nella Nations League. Così l’Italia, già qualificata da tempo alla Final Eight, ha chiuso al primo posto da imbattuta. Ma non è tutto, perché con il risultato di oggi le ragazze del ct Julio Velasco hanno portato a 25 la loro striscia di successi consecutivi, eguagliando un primato, quello della nazionale di Massimo Barbolini stabilito nelle annate 2007 e 2008, quando vinsero Europei e Coppa del Mondo.

