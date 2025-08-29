Pallavolo: Italia, si infortunano Gargiulo e Romanò

agenzia

Saltano la Fipav Men Elitè in vista dei Mondiali

ROMA, 29 AGO – Brutte notizie per la nazionale italiana di pallavolo: si fermano Giovanni Gargiulo e Yuri Romanò che non prenderanno parte al Fipav Men Elite, quadrangolare con Germania, Turchia e Olanda in programma dal 29 al 31 a Torino ed utile per la preparazione dei Mondiali. Gargiulo – spiega la Fipav in una nota – durante un allenamento ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa. Il giocatore è stato messo a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato dallo staff sanitario della squadra nazionale per stabilire i tempi di recupero. L’opposto Yuri Romanò ha avuto invece un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra, per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici e inserito precauzionalmente in un programma di lavoro differenziato per favorirne il recupero. Nei prossimi giorni lo staff sanitario della nazionale monitorerà la situazione clinico- funzionale del giocatore per stabilirne il rientro con l’attività della squadra.

